HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terbuai Kata Cinta Elon Musk, Perempuan Korea Ini Kehilangan Rp809 Juta

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |23:30 WIB
Terbuai Kata Cinta Elon Musk, Perempuan Korea Ini Kehilangan Rp809 Juta
Perempuan Korea mengaku tertipu Elon Musk di Instagram. (Foto: TIME/Mark Mahaney)
SEOUL - Jeong Ji Sun, seorang perempuan asal Korea Selatan mengaku berpacaran dengan Elon Musk. Namun hubungannya dengan pemilik X dan Tesla itu justru membuatnya kehilangan uang lebih dari USD50.000 (Rp809 juta). 

Pengalaman tak menyenangkan itu, diceritakan Jeong Ji Sun dalam program In-Depth 60 Minutes yang ditayangkan KBS TV. Perempuan itu mengaku, pertama kali berkenalan dengan Elon lewat Instagram. 

“Pada 17 Juli 2023, dia mengadd akunku di Instagram. Sebagai penggemar berat Elon Musk setelah membaca buku biografinya, aku sempat meragukan akun itu adalah miliknya,” ujarnya dalam program tersebut. 

Namun akun tersebut meyakinkan Jeong Ji Sun dengan mengirimkan ID Tesla dengan foto Elon Musk dan potret sang pengusaha di kantornya. Akun itu juga menjelaskan, dia kerap menyapa penggemarnya dengan menambahkan mereka dalam pertemanan. 

Setelah beberapa lama, perempuan itu mengaku, hubungannya dengan pemilik akun Instagram Elon Musk itu berkembang menjadi sangat dekat. “Bahkan kami video call dan dia bilang cinta padaku,” tuturnya. 

Ketika Jeong Ji Sun mulai terbuai ucapan cinta Elon Musk, si pemilik akun mulai beraksi. Dia mengaku, membutuhkan bantuan dana dan meminta perempuan itu mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya yang ternyata bank Korea. 

Perempuan Korea itu kemudian mengirimkan uang sebesar USD50.000 atau setara Rp809 juta ke rekening Elon Musk yang ternyata hanya penipu. Saat ini, Jeong Ji Sun berusaha agar uangnya bisa kembali dengan melaporkannya ke polisi. 

