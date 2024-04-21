Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Umar Lubis Terjang Banjir Dubai saat Evakuasi

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |20:01 WIB
Momen Umar Lubis Terjang Banjir Dubai saat Evakuasi
Umar Lubis terjang banjir Dubai saat evakuasi. (Foto: Instagram/@umaylubis)
A
A
A

DUBAI - Aktor senior Umar Lubis mengunggah momen saat dirinya harus berjibaku dengan hujan badai dan banjir yang menerjang Dubai, Uni Emirat Arab, sejak 16 April silam. 

Setelah lebih dari 3 hari terjebak banjir, Umar akhirnya bisa keluar dari hotel tempatnya menginap. Dalam video unggahannya di Instagram, aktor 50 tahun itu terlihat menuruni tangga sambil mengelindingkan kopernya. 

Umar Lubis kemudian dievakuasi pihak keamanan setempat menggunakan perahu kano melewati basement parkiran hotelnya. Meski hujan badai telah terlewati namun banjir di Dubai tampaknya masih belum surut. 

Bahkan dari video yang diunggah sang aktor terlihat ketinggian banjir tersebut mencapai paha orang dewasa. Dalam unggahan berbeda, dia terlihat sudah berada di dalam perahu kano sambil memegang barang bawaannya.

Umar Lubis terjang banjir Dubai saat evakuasi. (Foto: Instagram/@umaylubis)

Mobil-mobil yang mengambang karena banjir pun menjadi pemandangan yang awam dalam sepekan terakhir di Dubai. Umar Lubis dan beberapa rekannya tampak dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan terhindar dari banjir.*

(SIS)

