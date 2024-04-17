Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hindia Sentil Putri Ridwan Kamil yang Pakai Lagunya untuk Postingan Produk Pro Israel

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:30 WIB
Hindia Sentil Putri Ridwan Kamil yang Pakai Lagunya untuk Postingan Produk Pro Israel
Hindia sentil putri Ridwan Kamil yang pakai lagunya untuk 'promosi' produk pro Israel. (Foto: Instagram/@martinusragitaa)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Daniel Baskara Putra alias Hindia dibuat geram dengan sikap putri Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra alias Zara. Bukan perkara lepas hijab, ternyata dia kesal karena lagunya dipakai Zara dalam salah satu unggahannya. 

Dalam unggahannya, Zara menggunakan lagu Secukupnya yang dirilis pada 16 Mei 2019 itu untuk ‘mempromosikan’ brand fast food asal Amerika Serikat. Meski tak menampilkan logo brand tersebut namun warganet tahu persis produk tersebut. 

Tak hanya dikritik warganet, Hindia juga ikut menyentil Zara. Melalui cuitannya di X (dahulu Twitter), sang musisi mengungkapkan kekesalannya. “Mana pakai lagu gue lagi. Ada-ada saja orang,” cuitnya seperti dikutip pada Rabu (17/4/2024). 

Seperti diketahui, McDonald sempat menyumbangkan makanan gratis untuk para tentara di Israel. Hal itu membuat banyak masyarakat dunia ramai-ramai memboikot produk tersebut. 

Hindia sentil putri Ridwan Kamil yang pakai lagunya untuk promosi produk pro Israel. (Foto: Instagram/Zara)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150441/lisa_mariana-9fcJ_large.jpg
Digugat Ridwan Kamil Rp105 Miliar, Lisa Mariana Geram: Saya Hanya Minta Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/33/3132085/ridwan_kamil-t9cW_large.jpg
Ridwan Kamil Bakal Diceraikan Istri Buntut Pengakuan Lisa Mariana, Kuasa Hukum: Hoax!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131953/ridwan_kamil-OQMG_large.jpg
Ridwan Kamil Resmi Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/33/3130387/lisa_mariana-M1uh_large.jpg
Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3130120/lisa_mariana-hTqt_large.jpg
Lisa Mariana Sebut RK Ogah Pakai Pengaman saat Berhubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3130086/lisa_mariana-92LK_large.jpg
Lisa Mariana Klaim RK Cuci Tangan usai Tahu Dirinya Hamil: Komunikasi Hanya Lewat Ajudan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement