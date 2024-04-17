Hindia Sentil Putri Ridwan Kamil yang Pakai Lagunya untuk Postingan Produk Pro Israel

JAKARTA - Penyanyi Daniel Baskara Putra alias Hindia dibuat geram dengan sikap putri Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra alias Zara. Bukan perkara lepas hijab, ternyata dia kesal karena lagunya dipakai Zara dalam salah satu unggahannya.

Dalam unggahannya, Zara menggunakan lagu Secukupnya yang dirilis pada 16 Mei 2019 itu untuk ‘mempromosikan’ brand fast food asal Amerika Serikat. Meski tak menampilkan logo brand tersebut namun warganet tahu persis produk tersebut.

Tak hanya dikritik warganet, Hindia juga ikut menyentil Zara. Melalui cuitannya di X (dahulu Twitter), sang musisi mengungkapkan kekesalannya. “Mana pakai lagu gue lagi. Ada-ada saja orang,” cuitnya seperti dikutip pada Rabu (17/4/2024).

Seperti diketahui, McDonald sempat menyumbangkan makanan gratis untuk para tentara di Israel. Hal itu membuat banyak masyarakat dunia ramai-ramai memboikot produk tersebut.