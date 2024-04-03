Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Bakal Rayakan Lebaran di Mekkah Bareng Keluarga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:05 WIB
Ashanty Bakal Rayakan Lebaran di Mekkah Bareng Keluarga
Ashanty akan rayakan lebaran di Mekkah (Foto: Instagram/ashanty_ash)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty dan keluarga dipastikan tak akan merayakan momen Idul Fitri di Tanah Air. Pasalnya, istri Anang Hermansyah itu akan memboyong keluarganya untuk menjalani umrah sekaligus merayakan momen lebaran di Mekkah.

Rencananya, selain pergi ke Mekkah dan Madinah, Ashanty juga akan singgah ke Dubai.

“Kita mau umrah juga 3 malam, insha Allah kita semua sekeluarga bakal pergi ke Mekkah, Madinah dan Dubai,” ungkap Ashanty, dikutip kanal YouTube, Starpro Indonesia, Selasa (2/4/2024).

Ashanty menjelaskan lebaran tahun ini akan menjadi momentum kumpul bersama keluarga dengan nuansa yang berbeda yakni di Timur Tengah.

Ashanty

Ashanty akan rayakan lebaran di Mekkah (Foto: Instagram/ashanty_ash)


Ia mengungkap alasan dirinya berlebaran di Mekkah karena ingin mengejar 10 malam terakhir di bulan Ramadhan.

“Karena kan kita ngejar 10 hari terakhir Ramadhan, katanya kalau puasa di sana pahalanya seperti haji,” tambah Ashanty.

Ia mengungkap perjuangan untuk berlebaran di Mekkah pun tak mudah. Mengingat umat Muslim di seluruh dunia juga menginginkan menghabiskan sisa bulan Ramadhan di Tanah Suci.

Ashanty bersyukur bisa merayakan lebaran bersama keluarga besar di Mekkah-Madinah.

“Susah, karena pasti ramai banget dan untuk datang ke sana,” papar Ashanty.

