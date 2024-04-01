Thea, Selebgram Cilik yang Punya Puluhan Ribu Follower di Instagram

Thea, selebgram cilik yang punya puluhan ribu follower di Instagram. (Foto: StarHits)

JAKARTA - Althaea Calysta alias Thea memulai kariernya sebagai selebgram di usia yang masih sangat muda, 4 tahun. Ia merupakan putri pasangan content creator Bu GM dan Pak GM.

Dengan latar belakang kedua orangtuanya, Thea siap melangkah ke dunia content creator dengan bakat dan kecerdasannya sendiri. Dia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan inspirasi dan pengetahuan tentang industri digital.

Bermodalkan dua hal tersebut, tak heran jika bocah 4 tahun ini memiliki puluhan ribu follower di akun Instagram pribadinya, @littlethea.id. Thea juga sering tampil di channel YouTube keluarganya @gm.family.

Kehadiran Thea sebagai content creator tak semata ‘bentukan’ orangtuanya. Dia memiliki kreativitas sendiri dan bakat dalam bahasa asing yang tak dimiliki anak seusianya. Bakat itulah yang didukung penuh Bu GM dan Pak GM.

BACA JUGA: Ernest Prakasa Soroti Permintaan Maaf Desainer Jersey Timnas Ernanda Putra

Nah, tingkah menggemaskan Thea bisa Anda tonton melalui unggahannya di Instagram @littlethea.id dan channel YouTube GM Family.*

(SIS)