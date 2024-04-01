Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thea, Selebgram Cilik yang Punya Puluhan Ribu Follower di Instagram

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:26 WIB
Thea, Selebgram Cilik yang Punya Puluhan Ribu <i>Follower</i> di Instagram
Thea, selebgram cilik yang punya puluhan ribu follower di Instagram. (Foto: StarHits)
A
A
A

JAKARTA - Althaea Calysta alias Thea memulai kariernya sebagai selebgram di usia yang masih sangat muda, 4 tahun. Ia merupakan putri pasangan content creator Bu GM dan Pak GM.

Dengan latar belakang kedua orangtuanya, Thea siap melangkah ke dunia content creator dengan bakat dan kecerdasannya sendiri. Dia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan inspirasi dan pengetahuan tentang industri digital. 

Bermodalkan dua hal tersebut, tak heran jika bocah 4 tahun ini memiliki puluhan ribu follower di akun Instagram pribadinya, @littlethea.id. Thea juga sering tampil di channel YouTube keluarganya @gm.family. 

Kehadiran Thea sebagai content creator tak semata ‘bentukan’ orangtuanya. Dia memiliki kreativitas sendiri dan bakat dalam bahasa asing yang tak dimiliki anak seusianya. Bakat itulah yang didukung penuh Bu GM dan Pak GM. 

Thea, selebgram cilik yang punya puluhan ribu follower di Instagram. (Foto: StarHits)

Nah, tingkah menggemaskan Thea bisa Anda tonton melalui unggahannya di Instagram @littlethea.id dan channel YouTube GM Family.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement