HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rekonstruksi Kasus Percobaan Pembunuhan Gathan Saleh Hilabi Digelar Hari Ini

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:40 WIB
Rekonstruksi Kasus Percobaan Pembunuhan Gathan Saleh Hilabi Digelar Hari Ini
Rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan Gathan Saleh Hilabi digelar hari ini (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur akan menggelar rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan yang menyeret mantan suami, Dina Lorenza dan Cut Keke, Gathan Saleh Hilabi. Proses rekonstruksi kasus tersebut akan digelar di sebuah ruko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada hari ini, Kamis (28/3/2024).

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina melalui pesan singkat kepada awak media Rabu, 27 Maret 2024. Diperkirakan rekonstruksi itu bakal digelar sekitar pukul 09.00 WIB.

"Besok hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.00 WIB (dilakukan) rekonstruksi di TKP. Rekonstruksi penembakan Gathan Saleh di ruko Jatinegara, Jaktim," kata AKP Lina kepada awak media.

Sebelumnya, Gathan Saleh Hilabi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Timur karena dituding melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban bernama Mohammad Andika. Setelah menetapkan status Gathan Saleh Hilabi menjadi tersangka, ia pun langsung ditahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Gathan Saleh Hilabi

Rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan Gathan Saleh Hilabi digelar hari ini (Foto: Okezone)

Gathan Saleh sendiri diamankan usai melepaskan tiga tembakan kepada seorang korban pada 8 Februari. Adapun kejadian itu dipicu dari awal saling ejek di WhatsApp hingga Gathan mendatangi korban.

Tak berselang lama, Gathan Saleh Hilabi kemudian dijemput paksa oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin di kawasan Bogor, Jawa Barat.

(van)

