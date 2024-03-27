Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson akan Tunjuk Keluarga Sebagai Saksi Perceraiannya dengan Idham Masse

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |06:58 WIB
Catherine Wilson akan Tunjuk Keluarga Sebagai Saksi Perceraiannya dengan Idham Masse
Catherine Wilson diduga akan tunjuk ibu sebagai saksi di sidang cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)
A
A
A

DEPOK - Sidang perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse, sampai kini masih bergulir di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat. Bahkan hari ini, Rabu (27/3/2024) sidang perceraian mereka akan kembali digelar dengan agenda pembuktian saksi dari penggugat.

Catherine sendiri berencana melibatkan anggota keluarganya untuk menjadi saksi di sidang cerai hari ini. Hal tersebut dibenarkan oleh tim kuasa hukumnya, Danis Mashardika.

"Insha Allah besok (hari ini) sidang saksi dan pembuktian," ujar Danis Mashardika kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa, 26 Maret 2024, malam.

Kendati demikian, Danis belum bersedia membeberkan nama saksi yang bakal hadir di ruang sidang. Namun, dia memastikan kalau saksi yang didatangkan masih memiliki hubungan darah dengan penggugat.

Catherine Wilson

Catherine Wilson diduga akan tunjuk ibu sebagai saksi di sidang cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)

Diduga kuat, salah satu saksi yang hadir hari ini adalah ibu kandung Catherine sendiri. Pasalnya, sang ibu dinilai mengetahui betul masalah rumah tangga putrinya dengan Idham Masse.

Sementara itu, wanita yang akrab disapa Keket ini pun dipastikan akan hadir mengikuti persidangan tersebut.

"Ibu Catherine akan hadir besok," jelas Danis.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement