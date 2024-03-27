Catherine Wilson akan Tunjuk Keluarga Sebagai Saksi Perceraiannya dengan Idham Masse

Catherine Wilson diduga akan tunjuk ibu sebagai saksi di sidang cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)

DEPOK - Sidang perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse, sampai kini masih bergulir di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat. Bahkan hari ini, Rabu (27/3/2024) sidang perceraian mereka akan kembali digelar dengan agenda pembuktian saksi dari penggugat.

Catherine sendiri berencana melibatkan anggota keluarganya untuk menjadi saksi di sidang cerai hari ini. Hal tersebut dibenarkan oleh tim kuasa hukumnya, Danis Mashardika.

"Insha Allah besok (hari ini) sidang saksi dan pembuktian," ujar Danis Mashardika kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa, 26 Maret 2024, malam.

Kendati demikian, Danis belum bersedia membeberkan nama saksi yang bakal hadir di ruang sidang. Namun, dia memastikan kalau saksi yang didatangkan masih memiliki hubungan darah dengan penggugat.

Diduga kuat, salah satu saksi yang hadir hari ini adalah ibu kandung Catherine sendiri. Pasalnya, sang ibu dinilai mengetahui betul masalah rumah tangga putrinya dengan Idham Masse.

Sementara itu, wanita yang akrab disapa Keket ini pun dipastikan akan hadir mengikuti persidangan tersebut.

"Ibu Catherine akan hadir besok," jelas Danis.

