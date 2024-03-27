Merapat! Intip Kehebohan Iklan Shopee Garansi Tepat Waktu, Ada Vidi Aldiano Jadi Bintangnya

JAKARTA- Baru-baru ini dunia maya dibuat heboh dengan kemunculan penyanyi Vidi AldianoI yang menjadi bintang iklan terbaru Shopee Garansi Tepat Waktu. Iklan yang tayang sejak Selasa, 26 Maret 2024 itu mendapat sambutan positif dari warganet. Tidak sedikit respons berisi pujian yang meramaikan kolom komentar unggahan iklan tersebut di akun media sosial Vidi Aldiano.

Bahkan sejak pertama kali dirilis, iklan terbaru Shopee Garansi Tepat Waktu langsung viral di Twitter. Hashtag #VidiShopeeGaransiTepatWaktu pun kemarin sukses menduduki trending nomor 1 di Twitter. Berbagai sambutan baik diekspresikan warganet terhadap program Garansi Tepat Waktu. Sudah tahu apa itu Garansi Tepat Waktu? Jadi, Garansi Tepat Waktu adalah program terbaru dari Shopee yang memberikan jaminan tanggal pesanan tiba kepada pembeli. Iya benar, kamu sebagai pembeli akan mengetahui waktu pesanan tiba yang lebih pasti, jadi gak perlu khawatir paket pesanan kamu datang telat.

Namun, kalau pesanan kamu sampai di alamat tujuan melewati tanggal Garansi Tiba (waktu pengiriman yang tertera), maka kamu pembeli akan mendapatkan gratis voucher Garansi Tepat Waktu, yang dapat diklaim sebelum status pesanan berubah menjadi Pesanan Selesai. Voucher ini berupa Diskon 10RB yang bisa digunakan pada pembelanjaan selanjutnya dan berlaku selama 7 hari setelah voucher diklaim. Menarik banget kan program baru dari Shopee ini?

Selain karena programnya yang menarik, iklan Garansi Tepat Waktu juga bikin heboh netizen berkat hadirnya Vidi Aldiano sebagai bintang. Dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu andal, Vidi juga memamerkan kemerduan suaranya di iklan Garansi Tepat Waktu dari Shopee. Tak ayal, para penggemar dari musisi yang dijuluki “Duta Persahabatan” oleh warganet ini langsung memberikan sanjungan terhadap lagu Garansi Tepat Waktu yang dinyanyikan Vidi dalam iklan tersebut. Kemampuan Vidi di bidang tarik suara memang sudah tidak perlu diragukan.

Lagu-lagunya begitu populer di kalangan anak muda Tanah Air. Sebut saja seperti 'Nuansa Bening', 'Status Palsu', 'Gadis Genit', dan 'Lupakan Mantan'. Belasan tahun menggeluti dunia musik di Indonesia, Vidi terus membuktikan kemampuannya dalam bermusik. Bahkan, ia baru-baru ini berkolaborasi dengan bintang Asia, Lay Zhang, dan musisi asal Amerika Serikat, Lauv, dalam single ‘Run Back To You (VIDI Remix)’ atau yang disingkat ‘RB2U (VIDI Remix)’. Keren!

Bukan kaleng-kaleng, kemampuan Vidi sebagai seorang musisi juga dibuktikan dengan menjadi langganan nominasi di berbagai ajang penghargaan musik bergengsi. Tak hanya masuk nominasi, ia juga telah memenangkan berbagai penghargaan seperti di kategori Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Urban Terbaik untuk lagu 'I Don't Mind' bersama Sheryl Sheinafia & Jevin Julian dari Anugerah Musik Indonesia 2019. Selain itu, Vidi juga memenangkan kategori Penyanyi Pria Favorit di Indonesia Kids' Choice Awards 2011, Most Favorite Male Artist dari MTV Indonesia Awards 2009, dan Best Male dari Hai Readers Poll Music Awards 2010. Itu sebabnya, tidak heran jika jutaan pengikut Vidi di media sosial dan masyarakat Indonesia lainnya langsung menyambut antusias aksi Vidi beserta suara merdunya di iklan Shopee Garansi Tepat Waktu yang ia unggah di Instagram.

“Bosen sama yang OTW OTW mulu, it’s time for GTW,” tulis Vidi Aldiano di kolom caption akun Instagramnya @vidialdiano.

Iklan terbaru Shopee Garansi Tepat Waktu yang dibintangi penyanyi sekaligus penulis lagu kenamaan Indonesia, Vidi Aldiano, itu dibuka dengan dialog dirinya yang dibuat kesal ketika menelpon sang kekasih yang tak kunjung datang ke lokasi kencan. Pelantun lagu “Status Palsu” itu turut dibuat geram ketika menghubungi pelatih tenis dan teman terdekatnya yang juga tak datang tepat waktu ketika janjian untuk bertemu. Vidi yang mendengar ketiganya memberikan jawaban yang sama yaitu “OTW alias on the way” atau “masih di perjalanan”, pun dibuat jengkel.

"OTW, OTW, Bosen!” ucap Vidi Aldiano dengan nada kesal.

Untungnya, pemilik nama lengkap Oxavia Aldiano itu menemukan program terbaru dari Shopee yaitu Garansi Tepat Waktu yang memberikan jaminan tepat waktu!

“Sekarang waktunya GTW, Garansi Tepat Waktu dari Shopee! Beli semua di Shopee, Garansi Tepat Waktu" tuturnya.

Vidi yang awalnya bosan pun langsung sumringah. Pasalnya, Shopee Garansi Tepat Waktu memberikan jaminan tanggal pesanan tiba kepada pembeli. Apabila pesanan sampai melewati tanggal Garansi Tiba yang tertera, pembeli akan mendapat Voucher Garansi Tepat Waktu. Jadi, kamu bisa belanja online dengan semakin nyaman dan mudah di Shopee!