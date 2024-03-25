Alasan Bu GM Alih Profesi Jadi Content Creator

JAKARTA - Bu GM memutuskan terjun menjadi content creator sejak 23 September 2020. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mendulang 506.000 subscribers dan aktif memproduksi konten di YouTube Shorts.

“Saya masuk ke dunia ini (kreator konten) karena terinspirasi suami, Pak GM,” kata ibu satu anak tersebut.

Pak GM merupakan YouTuber dengan lebih dari 2 juta subscriber. Pasangan ini, mengawali kariernya sebagai content creator dengan mengunggah bermain game Minecraft.

Namun, konten yang paling mencuri perhatian adalah ketika Bu GM melakukan prank kepada suaminya dan menjadi viral. Sejak itu, Bu GM lebih sering membuat konten prank dengan Pak GM.

Kini, Bu GM membagi kontennya dalam tiga genre: Family, Gaming, hingga Prank. Perjalanan mereka sebagai content creator telah menginspirasi banyak orang bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam sebuah hubungan dapat mencapai kesuksesan.

Bagi Anda yang penasaran dengan konten Bu GM, bisa menonton videonya di channel YouTube Bu GM.*

(SIS)