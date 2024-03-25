Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Bu GM Alih Profesi Jadi Content Creator

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:54 WIB
Alasan Bu GM Alih Profesi Jadi <i>Content Creator</i>
Alasan Bu GM alih profesi jadi content creator. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bu GM memutuskan terjun menjadi content creator sejak 23 September 2020. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mendulang 506.000 subscribers dan aktif memproduksi konten di YouTube Shorts. 

“Saya masuk ke dunia ini (kreator konten) karena terinspirasi suami, Pak GM,” kata ibu satu anak tersebut.

Pak GM merupakan YouTuber dengan lebih dari 2 juta subscriber. Pasangan ini, mengawali kariernya sebagai content creator dengan mengunggah bermain game Minecraft. 

Namun, konten yang paling mencuri perhatian adalah ketika Bu GM melakukan prank kepada suaminya dan menjadi viral. Sejak itu, Bu GM lebih sering membuat konten prank dengan Pak GM. 

Alasan Bu GM alih profesi jadi content creator. (Foto: MNC Media)

Kini, Bu GM membagi kontennya dalam tiga genre: Family, Gaming, hingga Prank. Perjalanan mereka sebagai content creator telah menginspirasi banyak orang bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam sebuah hubungan dapat mencapai kesuksesan. 

Bagi Anda yang penasaran dengan konten Bu GM, bisa menonton videonya di channel YouTube Bu GM.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
