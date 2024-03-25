Susul Anak, Dewi Gita dan Armand Maulana Bakal Rayakan Lebaran di London

JAKARTA - Pasangan suami istri Armand Maulana dan Dewi Gita rencananya akan merayakan Hari Lebaran di London, Inggris.

Dewi Gita mengaku memang sengaja ingin berLebaran di sana untuk menyusul putri mereka, Naja yang tengah berkuliah di London.

"Pas kemarin terakhirnya nengok ternyata Naja nggak dapat libur Lebaran, jadi sama-sama Armand Lebaran nanti tanggal 9 (April) ke London buat Lebaran bareng Naja," kata Dewi Gita ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Tahun sebelumnya Naja memang merayakan Idul Fitri di London, sendirian dan merasa kesepian.

"Kemarin Naja Lebaran sendiri, sebelumnya selama empat tahun saya selalu temani dia Lebaran di sana. Saya kira sudah bisa sendiri, ternyata dia sedih," jelas Dewi Gita.