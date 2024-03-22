Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komikus Muda Indonesia, Marie Shantica Wibisana Rintis Karier di Amerika

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:27 WIB
Komikus Muda Indonesia, Marie Shantica Wibisana Rintis Karier di Amerika
Komikus Marie Shantica Wibisana rinis karier di Amerika (Foto: Ist)
A
A
A

AMERIKA - Seorang komikus muda asal Indonesia, Marie Shantica Wibisana, memilih untuk merintis kariernya di Amerika Serikat. Hal tersebut tentu membuat bangga, mengingat Marie juga ikut terlibat dalam organisasi TED.

TED sendiri merupakan lembaga yang didirikan sejak 1984 sebagai ruang bagi mahasiswa Gtech yang tertarik pada bidang teknologi, hiburan dan desain.

Marie sendiri tetap menekuni hobinya dalam menggambar, meski hal tersebut cukup berbeda dengan pendidikan yang dia ambil. Diketahui, Marie menempuh pendidikan teknik informatika dan desain di Georgia Tech University, Atlanta, Amerika Serikat dengan jurusan komputasi media.

Kendati begitu, bagi penggemar komikus Fujiko F. Fujio ini, menggambar adalah hobi sekaligus ruang kreasi dan pelepas penat dalam satu tarikan nafas.

"Menggambar itu jadi bagian hidup, ruang kreasi sekaligus ruang untuk melepas penat saat lelah," ungkap Marie.

Marie Shantica Wibisana

Komikus Marie Shantica Wibisana rinis karier di Amerika (Foto: Ist)

Bergabung dengan organisasi TED membuat Marie pun berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam acara TEDxGeorgiaTech pada 10 November 2023. Dalam acara tersebut, gadis 19 tahun ini berbicara mengenai berbagi ide segar bersama terkait ide perubahan, kemajuan dan keberlanjutan.

Selain keterlibatannya dengan TEDxGeorgiaTech, Marie sendiri merupakan seorang desainer web dan pengembang front-end di tim proyek GT Web Development Club. Bahkan dia bersama timnya membuat situs web GT Club Explorer, yang merupakan web yang akan menampilkan 500+ klub di Georgia Tech.

Tak hanya itu, Marie juga terlibat dalam Georgia Tech International Ambassadors (GTIA), organisasi yang menyelenggarakan acara antarbudaya (pasar malam dan seminar) dan memberikan ruang yang aman bagi pelajar internasional saat ini dan yang akan datang.

Halaman:
1 2
