JAKARTA - Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Priscillia serta anaknya tampil seragam mengenakan baju koko muslim. Hal itu diabadikan Onadio Leonardo melalui akun instagram miliknya @onadioleonardo_official dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Dalam postingan itu ia dan sang istri senyum sumringah dengan menatap kearah anaknya sedang membawa sebuah cangkir.

Onadio Leonardo sempat menanyakan kepada netizen, apakah rumah tangganya telah sakinah ataukah belum, pasca memakai pakaian senada tersebut.

"Udah keliatan sakinah mawadah warahmah belum?” tanya Onadio Leonardo dalam cuitan di akun instagram miliknya.

Walaupun postingan itu diduga mempromosikan produk, justru dipertanyakan oleh netizen ketika Onadio Leonardo tampil gagah mengenakan baju koko tersebut.

Salah satu pertanyaan yakni apakah Onadio Leonardo telah memantapkan hati untuk pindah ke agama. Pasalnya saat ini, eks vokalis Killing Me Inside ini masih memeluk agama Katolik.

