Pesan Mendalam Charly Van Houten di Single Tulang Rusuk

JAKARTA - Charly Van Houten kembali ke industri musik. Kali ini, Charly Van Houten membawakan lagu bertajuk Tulang Rusuk.

Single Tulang Rusuk bernuansa religi yang dihadirkan di momen Ramadhan. Lagu ini diciptakan oleh komposer Muhammad Daud. Ia secara khusus ingin lagu tersebut dinyanyikan oleh mantan vokalis ST12 tersebut.

"Liriknya memang cocok dengan Charly, apalagi dengan karakter suara Charly yang sudah nggak asing lagi dia masyarakat. Penghayatan dia,dan penyampaian lagunya sangat cocok buat dia," kata Daud.