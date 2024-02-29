Lee Jae Wook Dituding Tinggalkan Pacar Aktris demi Karina Aespa

SEOUL - Lee Jae Wook dituding meninggalkan pacar aktrisnya demi bisa memacari Karina aespa. Tuduhan itu menghampiri sang aktor setelah mengonfirmasi hubungan asmaranya dengan sang idol pada 27 Februari 2024.

TenAsia dalam laporannya mengatakan, aktor Alchemy of Souls tersebut berpacaran dengan sang aktris selama setahun dan putus pada Desember 2023. Kabar tersebut, menurut media itu, telah dikonfirmasi sumber dalam industri hiburan Korea Selatan.

Karena jarak waktu putus sang aktor dengan hubungan barunya bersama Karina terlalu dekat, tak sedikit warganet Korea yang berasumi bahwa Lee Jae Wook memutuskan kekasihnya demi bisa memacari sang idol.

Tuduhan tersebut kemudian ditanggapi agensi sang aktor, C-JeS Studios. Agensi itu mengaku, tidak akan tinggal diam jika pemberitaan negatif dan rumor tak berdasar terkait hubungannya dengan Karina masih tersebar.