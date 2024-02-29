Polisi Ungkap Kronologi Penembakan Gathan Saleh Hilabi di Jatinegara

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly menerangkan Gathan Saleh Hilabi diduga sebagai pelaku penembakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 8 Februari 2024 lalu.

Hal ini bermula saling mengejek di media sosial, membuat Gathan kemudian menghampiri Muhammad Andika Mawardi saat itu berada di tempat usahanya. Di lokasi, keduanya sempat beradu mulut dan membuat suasana menjadi bersitegang.

Tak kuasa menahan amarah, Gathan kemudian mengeluarkan pistol dan menembak ke arah korban sebanyak tiga kali. Sempat menyasar ke arah kaca, membuat kaca tersebut pecah hingga serpihan melukai tangan korban.

"Jadi percekcokan lanjutan dari hp dilanjutkan langsung di TKP saat itu pelaku mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan pertama keatas korban ketakutan lari dan menutup pintu ruko tersebut," ungkap Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

"Dia melarikan diri ke lantai dua di lantai dia korban menengok lagi keluar terlihat oleh terlapor lari terlapor melakukan penembakan lagi terkena kaca hingga pecahan kaca melukai korban," sambungnya.

Nicolas menerangkan, selepas penembakan itu sayangnya Satuan Reserse Kriminal Umum (Satreskrim) tak menemukan pistol dipakai Gathan dalam penembakan. Pasalnya pistol dipakai dibuang ke Sungai Ciliwung sehingga tak tahu keberadaannya.

Bukan cuma itu, Gathan juga mengaku bahwa dirinya pun kehilangan ponsel pribadinya, digunakan untuk melakukan pesan singkat dengan korban.

"Terkait barang bukti yang ada penyidik melakukan pemeriksaan, untuk melihat keabsahan senjata api yang dilakukan oleh terduga pelaku," jelas Nicolas.

"Selanjutnya hasil penyelidikan karena terduga mengaku hp-nya hilang keluar sampai 28 februari tak kunjung hadir, selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Nicolas menjelaskan penjemputan secara paksa terhadap Gathan Saleh di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada saat penangkapan, terduga pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan.

"Akhirnya penyidik menemukan terduga pelaku di showroom mobil di kawasan Bogor, kedapatan terduga ada di showroom itu selanjutnya petugas memberikan surat perintah membawa untuk itu terduga pelaku dibawa ke Polres Jaktim," tutur Nicolas.

