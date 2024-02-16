Advertisement
CELEBRITY

Nikmati Sensasi Menginap dengan Harmony in Silence Package di Aventus Hotels

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:00 WIB
Nikmati Sensasi Menginap dengan Harmony in Silence Package di Aventus Hotels
Salah satu kamar di Aventus Hotels. (Foto: dok Aventus Hotels)
A
A
A

DENPASAR - Aventus Hotels, sebuah jaringan hotel mewah yang terkenal di Bali dengan tiga lokasi yang strategis di Nusa Dua, Kuta, dan Denpasar, dengan bangga mempersembahkan "Harmony in Silence Package" khusus periode 10 – 12 Maret 2024.

Merayakan momen kesunyian dan kedamaian Nyepi, Aventus Hotels menawarkan paket spesial dengan harga mulai dari Rp1.450.000 net per paket untuk masa inap selama dua malam.

Paket ini dirancang khusus untuk menawarkan pengalaman yang tak terlupakan dengan menginap, sarapan pagi, serta makan siang dan makan malam yang lezat pada 11 Maret 2024.

Menyambut Maret yang mendamaikan, Aventus Hotels juga menawarkan harga khusus "early bird" bagi pengunjung yang melakukan pemesanan sebelum 28 Februari 2024. Berikut rincian harga early bird untuk setiap lokasi Aventus Hotels:

Sunrise Aventus Hotel Nusa Dua: Rp1.390.000 net per paket, termasuk dua malam menginap di Superior Room, Makan Pagi untuk dua orang, 1x Makan Siang untuk dua orang pada 11 Maret 2024, dan 1x Makan Malam untuk dua orang pada 11 Maret 2024

Foto: dok Aventus Hotels


Telusuri berita celebrity lainnya
