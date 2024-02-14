Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Anang Hermansyah Kompak Nyoblos Pakai Outfit Monokrom

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:22 WIB
Keluarga Anang Hermansyah Kompak Nyoblos Pakai Outfit Monokrom
Anang Hermansyah dan keluarga nyoblos dengan outfit monokrom (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anang Hermansyah dan keluarga telah menentukan pilihan dalam Pemilu 2024. Pagi tadi, Anang bersama Ashanty dan juga Azriel tampak melakukan pencoblosan di TPS 87 yang berlokasi di Villa Cinere Mas, Depok, Jawa Barat.

Dari pantauan MNC Portal, Anang Hermansyah, Ashanty dan juga Azriel terlihat kompak memakai busana monokrom.

Anang memakai kaus hitam dipadukan dengan jeans dan sneakers, sementara Azriel terlihat mengenakan kaus hitam serta sandal. Berbeda dengan suami dan anaknya, Ashanty tampil kece memakai satu set outfit warna abu-abu gelap lengan panjang dan rok, serta high heels warna silver.

Saat menuju TPS, mereka berjalan kaki sekitar 500 meter. Meski harus melewati jalan penuh tanah, namun tak menyurutkan semangat mereka untuk tetap nyoblos.

Anang Hermansyah (Syifa)

Anang Hermansyah dan keluarga nyoblos dengan outfit monokrom (Foto: Syifa/MPI)

Di momen Pemilu 2024 yang bertepatan dengan hari Valentine ini, Anang Hermansyah mengajak masyarakat untuk memberikan cinta tidak hanya kepada keluarga tapi juga negara cara nyoblos.

“Cinta kepada perjuangan negara jadi itu adalah bentuk yang luar biasa dan pemilihan tanggal 14 adalah pemilihan hal yang tepat. Itu lah kenapa definisi cinta,” ucap Anang kepada media.

Tak lama rombongan Anang Hermansyah tiba di TPS dan menunggu giliran masuk dalam bilik suara. Nampak ia menyapa beberapa warga dan foto bersama.

(van)

