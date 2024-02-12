Alasan Cakra Khan Rilis Album Divine dalam Bahasa Inggris

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan kembali merilis album terbarunya. Bertajuk Divine, album tersebut berisikan 15 lagu di bawah naungan label MyMusic Record.

Menariknya dalam album ini, pria 31 tahun tersebut tampak menyuguhkan nuansa lagu dalam bahasa Inggris. Hal itu diungkapkan Cakra Khan dalam konferensi pers digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Senin (12/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Cakra mengungkapkan bahwa alasannya merilis lagu dalam bahasa Inggris lantaran ingin keluar dari zona nyaman. Pasalnya baru-baru ini, Cakra Khan mengikuti America's Got Talent (AGT) 2023, namun dirinya tidak lolos dalam sesi audisi.

"Kenapa ada lagu berbahasa Inggris, mungkin… ingin membuka pasar baru sambil belajar," ujar Cakra Khan kepada awak media.

Cakra Khan rilis album terbaru bertajuk Divine (Foto: Selvianus/MPI)

Meski begitu, Cakra Khan mengatakan kalau dirinya tak memasang target apapun dalam album baru dirilisnya. Pasalnya, album DIVINE ini rilis pada saat tahun pemilu.

"Targetnya memang kita mikirnya ini luar biasa, jarang sekali rilis musik di saat situasinya kurang tenang kan. Cuma dipaksain rilis karena ada beberapa hal, salah satunya konser di Malaysia ada beberapa lagu yang gua bawain dari album ini. Itu reason yang cepat-cepat ini," jelas Cakra Khan.

Kendati begitu, pelantun Kekasih Bayangan ini menjelaskan keputusan merilis single terbaru sebab dirinya ingin mencoba setlist berbeda. Apalagi adanya dorongan untuk membawakan lagu terbaru dalam konsernya mendatang.