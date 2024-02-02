Ebin Resmi Debut Lewat Single Kemana Kisah Kita

Febrina Fransisca resmi debut lewat lagu Kemana Kisah Kita. (Foto: HITS Records)

JAKARTA - Febrina Fransisca alias Ebin juara Trending Star resmi debut di industri musik Tanah Air lewat lagu Kemana Kisah Kita. Penyanyi yang akrab disapa Ebin ini menulis sendiri lirik lagu tersebut dibantu oleh Gery Christopher.

Lagu tersebut bercerita tentang pasangan kekasih yang sudah cukup lama menjalani hubungan asmara, namun tidak menemukan kejelasan arah hubungan mereka. Ada banyak rintangan yang harus mereka lewati, dari restu hingga perbedaan.

Tapi kemana akan kubawa kisah kita

Bersama denganmu tak mudah