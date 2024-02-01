Turut Majukan Ekonomi Digital, Shopee Super Awards 2023 Apresiasi UMKM sampai Kreator

JAKARTA – Shopee kembali menghadirkan Shopee Super Awards 2023 sebagai ajang penghargaan untuk memberikan apresiasi kepada pihak dan figur yang telah berkontribusi bagi perkembangan ekonomi digital bersama teknologi Shopee dalam satu tahun terakhir.

Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra brand, mitra seller, UMKM, Partner, serta creator masuk ke dalam 33 Kategori penghargaan Shopee Super Awards 2023. Ajang ini juga dihadirkan untuk mengapresiasi dan menginspirasi seluruh pihak yang berada dalam ekosistem Shopee, untuk ke depannya bisa berkembang bersama.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto menyampaikan apresiasinya kepada para pemenang dan seluruh mitra yang terlibat. “Shopee mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Shopee Super Awards 2023. Terima kasih karena telah bersama melayani jutaan pengguna dan juga telah memilih Shopee untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Sejalan dengan komitmen #ShopeeAdaUntukSemua, pihaknya ingin seluruh pengguna dan mitra mendapatkan kualitas layanan dan platform yang terdepan dan memberikan banyak peluang bagi perkembangan bisnis mereka.

“Pada saat yang bersamaan, kami berharap dapat menciptakan lebih banyak manfaat bagi pengguna serta terus memupuk kolaborasi yang kuat melalui berbagai inisiatif di masa mendatang,” ungkap Christin.

Shopee Super Awards yang dihadirkan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi Shopee kepada seluruh mitra yang telah berkolaborasi, tetapi juga diharapkan dapat menginspirasi para pelaku usaha lokal lainnya dalam mengembangkan serta memperkuat potensi bisnis mereka.