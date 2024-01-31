Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Renaga Tahier Digugat Cerai Istri Usai Kepergok Selingkuh dengan LC

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:32 WIB
Renaga Tahier Digugat Cerai Istri Usai Kepergok Selingkuh dengan LC
Renaga Tahier digugat cerai istri usai kepergok selingkuh dengan LC (Foto: Instagram/renaga.tahier)
A
A
A

JAKARTA - Putra penyanyi sekaligus aktor Ferdy Tahier, Renaga Tahier, digugat cerai istrinya, Della pada hari ini, Rabu (31/1/2024) di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Wanita yang baru saja melahirkan buah hati pertamanya itu diketahui mantan menggugat cerai putra dari vokalis Element tersebut usai mengetahui suaminya selingkuh.

Della mengatakan bahwa ia mantap menggugat cerai usai memergoki chat suaminya dengan lawan jenis. Bahkan pria yang akrab disapa Aga itu sampai memiliki dua akun WhatsApp untuk menghubungi wanita lain.

”Perselisihan, kalau KDRT fisik gak ada. Tapi ternyata habis dikasih kesempatan itu, dia cuman berubah dua bulan awal aja. Della kegepin HP dia, dia masih chatan sama mantan, sama pacar-pacarnya, tiga orang,” beber Della,” ujar Della.

"Aku lihat, ada DM gitu, terus aku baca-baca, WhatsApp aja ada dua, dia WhatsApp-an sama aku di akun yang dikunci, pakai password gitu, nah dia chat-chatan sama cewek itu di WhatsApp bisnis," sambutnya.

Renaga Tahier

Renaga Tahier digugat cerai istri usai kepergok selingkuh dengan LC (Foto: Instagram/renaga.tahier)


Terkait dengan siapa Aga selingkuh, Della membantah jika wanita yang kini dekat dengan suaminya berasal dari kalangan artis.

”Bukan (selingkuh rekan artis), LC,” bongkar Della.

Sebelum akhirnya melayangkan gugatan cerai, pasangan ini memang sempat berselisih paham lantaran Renaga diduga menelantarkan dirinya dang sang buah hati. Akan tetapi, masalah tersebut telah selesai sejak pertengahan 2023.

Halaman:
1 2
