Segini Harga Tiket Konser Michael Guang Liang di Jakarta

JAKARTA - Musisi Mandarin, Michael Guang Liang, siap menggelar konsernya di Jakarta pada 30 Maret mendatang. Konser bertajuk "First Time" Live Concert in Indonesia’ tersebut, diketahui akan digelar di JIExpo Theater, Jakarta.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, mengatakan Michael Guang Liang sebelumnya sudah pernah menggelar konser solonya di Indonesia pada 2011. Namun kali ini, Michael Guang Liang akan turut mengajak penyanyi wanita Mandarin paling populer di Indonesia, Desy Huang sebagai penampil pembuka.

"Michael Guang Liang juga akan membawa full Live music band dari Taiwan untuk show di Indonesia agar dapat menyuguhkan penampilan yang menakjubkan untuk fans di Indonesia," ujar David dalam keterangan resmi yang dikutip MNC Portal Indonesia.

David meyakini konser Michael Guang Liang bakal menjadi penawar rindu para fansnya di Tanah Air.

Harga tiket konser Michael Guang Liang (Foto: Ist)





"Para fans di Jakarta dipastikan akan bertemu dan telah menantikan penampilan Michael Guang Liang serta menciptakan kenangan baru," lanjutnya.

Adapun tiket konser Michael Guang Liang di Jakarta bisa didapatkan melalui aplikasi Tix.id dan laman www.guangliangjakarta.com.

Berikut daftar harga tiket dan seatplan:

1. Super VVIP Rp 5.000.000

2. Diamond VVIP Rp 3.500.000

3. Platinum Rp 2.950.000

4. Gold Rp 2.450.000