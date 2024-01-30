Riset INDEF: Program Pelatihan UMKM Shopee Jadi Paling Populer

JAKARTA - Riset INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) merilis riset yang bertajuk “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia”. Riset ini menunjukkan dampak positif penggunaan platform digital terhadap perkembangan bisnis UMKM di Indonesia.

Secara garis besar, riset ini mengungkapkan bahwa penggunaan platform digital dalam bisnis dapat membantu para pelaku UMKM meningkatkan omzet bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru.

Terlepas dari berbagai dampak positif tersebut, para pelaku UMKM di lapangan nyatanya masih sering menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan platform digital.

Beberapa tantangan utamanya adalah ketatnya persaingan antar pelaku usaha dalam platform digital (96,46 persen) dan kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam penggunaan platform digital (83,46 persen).

Data ini sejalan dengan Status Literasi Digital di Indonesia 2023, hasil survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC), nilai total indeks literasi digital Indonesia di 2023 baru berada di level 3,65. Angka ini masih tergolong rendah untuk mencapai target indeks maksimal di level 5.