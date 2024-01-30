Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Riset INDEF: Program Pelatihan UMKM Shopee Jadi Paling Populer

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:30 WIB
Riset INDEF: Program Pelatihan UMKM Shopee Jadi Paling Populer
Ilustrasi UMKM. (Foto: dok freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Riset INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) merilis riset yang bertajuk “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia”. Riset ini menunjukkan dampak positif penggunaan platform digital terhadap perkembangan bisnis UMKM di Indonesia.

Secara garis besar, riset ini mengungkapkan bahwa penggunaan platform digital dalam bisnis dapat membantu para pelaku UMKM meningkatkan omzet bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru.

Terlepas dari berbagai dampak positif tersebut, para pelaku UMKM di lapangan nyatanya masih sering menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan platform digital.

Beberapa tantangan utamanya adalah ketatnya persaingan antar pelaku usaha dalam platform digital (96,46 persen) dan kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam penggunaan platform digital (83,46 persen).

Data ini sejalan dengan Status Literasi Digital di Indonesia 2023, hasil survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC), nilai total indeks literasi digital Indonesia di 2023 baru berada di level 3,65. Angka ini masih tergolong rendah untuk mencapai target indeks maksimal di level 5.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182611//smart_wealth_assurance_kolaborasi_kb_bank_dan_msig_life-pOae_large.jpg
Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182604//traveloka-ZCnq_large.jpg
5 Pilihan Hotel di Garut yang Strategis dan Nyaman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement