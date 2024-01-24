Aktris Mr. Queen Cha Chung Hwa Hamil Anak Pertama

SEOUL - Aktris Cha Chung Hwa membawa kabar bahagia. Dia mengumumkan kehamilan pertamanya, setelah menikah, setelah 3 bulan menikah.

Kabar bahagia itu dikonfirmasi langsung oleh agensi sang aktris, IOK Company. “Benar, Cha Chung Hwa sedang mengandung,” ujar agensi tersebut dikutip dari StarNews, pada Rabu (24/1/2024).

Namun agensi tersebut enggan membeberkan lebih jauh terkait usia kandungan dan kapan sang aktris akan melahirkan. “Kami tak bisa mengungkap detail kehidupan pribadi sang artis,” katanya.

Cha Chung Hwa menikah dengan sang kekasih yang lebih muda 2 tahun darinya, pada 27 Oktober 2023. Pernikahan itu digelar tertutup karena sang suami membutuhkan privasi sebagai masyarakat biasa.

Sementara sang aktris memulai debutnya di panggung teater Backstreet Story, pada 2005. Dari teater, dia kemudian mendapat kesempatan bermain dalam sederet drama populer, seperti Crash Landing On You, Hometown Cha-Cha-Cha, dan Mr. Queen.*

(SIS)