Memes Prameswari Lahirkan Anak Kembar Berjenis Kelamin Perempuan

JAKARTA - Memes Prameswari datang dengan kabar bahagia. Perempuan 27 tahun ini mengabarkan bahwa ia baru saja melahirkan bayi kembar berjenis kelamin perempuan pada Senin, 22 Januari 2024 melalui operasi caesar.

Melalui unggahannya, perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra dan Sule ini bahkan membagikan detik-detik jelang kelahiran dua anak perempuannya. Bahkan dua putrinya tersebut telah lahir dengan sehat dan selamat di salah satu rumah sakit kawasan Tangerang.

Lewat unggahannya, Memes belum membagikan potret wajah anaknya serta memeritahu soal nama kedua buah hatinya. Pasalnya, ia hanya menuliskan inisial untuk keduanya yakni A.

”Assalamualaikum, Twin Babies A Alhamdulillahi Robbil aalamiin.. Tak henti-hentinya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yg luar biasa, yg telah menganugerahkan pada kami, dua putri kembar yg cantik," tulis Memes di akunnya.

Memes Prameswari lahirkan anak kembar berjenis kelamin perempuan (Foto: Instagram/memes_prameswari)





"Semoga kelak menjadi anak sholihah, cerdas, berakhlak mulia, dan menjadi penyejuk hati kami berdua,” sambungnya.