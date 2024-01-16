Rasakan Sensasi Belanja Awal Tahun Lewat Live Stream di 2.2 Shopee Live dan Video Mega Sale

JAKARTA- Sambut awal tahun dengan kegimbaraan, Shopee hadirkan kampanye 2.2 Shopee Live dan Video Mega Sale, yang berlangsung dari 15 Januari - 2 Februari 2024. Sederet promo spesial mulai dari Gratis Ongkir RP0, Pesta Cashback 50RB, hingga Setiap Hari Diskon s/d 80% siap menjadi penyemangat untuk memenuhi kebutuhan awal tahun. Tidak hanya hadir sebagai solusi dan teman pengguna dalam memenuhi kebutuhan awal tahun dengan promo menarik, kampanye dihadirkan untuk menawarkan pengalaman berbelanja online yang berbeda melalui serunya fitur-fitur interaktif seperti live stream di Shopee Live maupun konten-konten kreatif lewat Shopee Video.

Head of Brands Management dan Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi, menyampaikan, Shopee memahami awal tahun kerap menjadi sebuah harapan untuk membuka lembaran dan langkah yang baru. Fitur-fitur yang terintegrasi dalam kampanye ini seperti Shopee Live dan Shopee Video bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai wujud dari pemahaman mendalam kami terhadap kebutuhan dan preferensi unik masing-masing pengguna. Oleh karena itu, 2.2 Shopee Live & Video Mega Sale hadir sebagai kampanye yang memberikan pengalaman belanja online dengan gaya baru.

"Selain dapat meningkatkan keterlibatan pembeli, baik dengan interaksi langsung atau pun konten-konten kreatif yang memberikan inspirasi saat berbelanja, kampanye 2.2 ini diharapkan dapat menjadi ranah bagi pelaku usaha baik brand lokal dan UMKM untuk semakin memperkuat strategi dan meningkatkan daya tarik produknya bersama fitur-fitur di Shopee,” tuturnya.

Saat berbelanja, setiap individu cenderung memiliki gaya dan karakteristik berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan preferensi hingga urutan aspek prioritas yang dicari saat berbelanja. Seiring dengan kemajuan teknologi, perilaku belanja online masyarakat pun ikut bergerak. Salah satu nya terlihat dari bagaimana interaksi real-time dan kreasi video yang memperlihatkan detail produk secara langsung, menjadi salah satu fokus utama yang berpengaruh kuat dalam keputusan belanja pengguna.

Maka dari itu, Shopee Live dan Shopee Video-pun menjadi daya tarik beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya didasari oleh penawaran yang semakin menarik, tingginya minat pengguna untuk berbelanja melalui fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live & Shopee Video, juga dipengaruhi oleh berbagai keunggulan yang ditawarkan seperti kemudahan untuk berinteraksi, menariknya konten kreatif yang dihadirkan serta keseruan yang dirasakan saat berbelanja. Hal ini pun menciptakan lanskap gaya belanja yang tidak hanya lebih dinamis, tetapi juga lebih atraktif.