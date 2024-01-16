Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Rasakan Sensasi Belanja Awal Tahun Lewat Live Stream di 2.2 Shopee Live dan Video Mega Sale

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |07:21 WIB
Rasakan Sensasi Belanja Awal Tahun Lewat <i>Live Stream</i> di 2.2 Shopee Live dan Video Mega Sale
Ilustrasi belanja Shopping Live (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sambut awal tahun dengan kegimbaraan,  Shopee hadirkan kampanye 2.2 Shopee Live dan Video Mega Sale, yang berlangsung dari 15 Januari - 2 Februari 2024. Sederet promo spesial mulai dari Gratis Ongkir RP0, Pesta Cashback 50RB, hingga Setiap Hari Diskon s/d 80% siap menjadi penyemangat untuk memenuhi kebutuhan awal tahun. Tidak hanya hadir sebagai solusi dan teman pengguna dalam memenuhi kebutuhan awal tahun dengan promo menarik, kampanye dihadirkan untuk menawarkan pengalaman berbelanja online yang berbeda melalui serunya fitur-fitur interaktif seperti live stream di Shopee Live maupun konten-konten kreatif lewat Shopee Video.

Head of Brands Management dan Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi,  menyampaikan, Shopee memahami awal tahun kerap menjadi sebuah harapan untuk membuka lembaran dan langkah yang baru. Fitur-fitur yang terintegrasi dalam kampanye ini seperti Shopee Live dan Shopee Video bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai wujud dari pemahaman mendalam kami terhadap kebutuhan dan preferensi unik masing-masing pengguna. Oleh karena itu, 2.2 Shopee Live & Video Mega Sale hadir sebagai kampanye yang memberikan pengalaman belanja online dengan gaya baru.

"Selain dapat meningkatkan keterlibatan pembeli, baik dengan interaksi langsung atau pun konten-konten kreatif yang memberikan inspirasi saat berbelanja, kampanye 2.2 ini diharapkan dapat menjadi ranah bagi pelaku usaha baik brand lokal dan UMKM untuk semakin memperkuat strategi dan meningkatkan daya tarik produknya bersama fitur-fitur di Shopee,” tuturnya.

Saat berbelanja, setiap individu cenderung memiliki gaya dan karakteristik berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan preferensi hingga urutan aspek prioritas yang dicari saat berbelanja. Seiring dengan kemajuan teknologi, perilaku belanja online masyarakat pun ikut bergerak. Salah satu nya terlihat dari bagaimana interaksi real-time dan kreasi video yang memperlihatkan detail produk secara langsung, menjadi salah satu fokus utama yang berpengaruh kuat dalam keputusan belanja pengguna.

Maka dari itu, Shopee Live dan Shopee Video-pun menjadi daya tarik beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya didasari oleh penawaran yang semakin menarik, tingginya minat pengguna untuk berbelanja melalui fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live & Shopee Video, juga dipengaruhi oleh berbagai keunggulan yang ditawarkan seperti kemudahan untuk berinteraksi, menariknya konten kreatif yang dihadirkan serta keseruan yang dirasakan saat berbelanja. Hal ini pun menciptakan lanskap gaya belanja yang tidak hanya lebih dinamis, tetapi juga lebih atraktif.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179597//tunaiku-JBDq_large.jpg
Ini Peran Customer Service Jamin Keamanan dan Kenyamanan Layani Pinjaman Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/206/3179520//tumbal_darah-XIJt_large.jpg
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179511//kb_bank_memberikan_beasiswa-NId6_large.JPG
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement