HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral di Golden Globes 2024, Selena Gomez Rehat dari Medsos

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |00:01 WIB
LOS ANGELES - Selena Gomez mendadak mengumumkan keputusannya untuk rehat sementara dari media sosial. Bintang Only Murders in the Building itu mengumumkan di Instagram Stornya bahwa dia akan berhenti dari media sosial untuk kesekian kalinya.

Kehidupannya saat ini hanya akan fokus pada hal yang benar-benar penting, mungkin yang dimaksud adalah pacarnya, Benny Blanco, dan keluarganya.

Pasalnya, dia mengunggah video sang kekasih bersama dua anak kecil yang berada di atas tubuhnya sembari bermain bersama.

"Aku tidak bersosialisasi untuk sementara waktu. Saya fokus pada hal yang benar-benar penting," tulis Selena Gomez dikutip dari unggahan Instagram Story-nya.

Keputusan pelantun Lose You to Love Me untuk berhenti sejenak di media sosial itu terjadi setelah dia menjadi perbincangan hangat di Golden Globes 2024 karena sesi 'gosip' bersama Taylor Swift dan istri Miles Teller, Keleigh Sperry.

Para penggemar menduga bahwa Gomez membicarakan soal permintaan fotonya yang ditolak oleh Timothée Chalamet tetapi karena pacarnya, Kylie Jenner, yang berteman dengan istri Justin Bieber, Hailey.

