Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Salah Alamat, Andre Taulany Heran Disomasi Pencipta Lagu Mungkinkah

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |13:52 WIB
Salah Alamat, Andre Taulany Heran Disomasi Pencipta Lagu Mungkinkah
Andre Taulany heran disomasi lagu Mungkinkah (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany mengaku heran dengan pencipta lagu Mungkinkah, Ndank Surahman Hartono memutuskan mensomasi dirinya. Andre menilai somasi tersebut salah alamat.

Bukan hanya di somasi, Andre pun dituntut ganti rugi Rp 35 miliar tertuang dalam isi somasi kedua dilayangkan oleh Ndank Surahman Hartono, dengan memberikan batas waktu pada 8 Januari 2024 kemarin.

Salah Alamat, Andre Taulany Heran Disomasi Pencipta Lagu Mungkinkah

"Saya udah nggak di Stingky kenapa saya disomasi kenapa dilarang, manggung jarang tapi sendiri kerjaan saya bercanda, komandan, kapan saya manggung," ujar Andre Taulany saat ditemui di kawasan Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Andre menyebut sejauh ini dirinya telah membuat Audio Taulany & Friends terdiri dari Eno, Undertaker, Mas Indro dan Tora Sudiro membawakan lagu Mungkinkan, sejauh ini Event Organizer (EO) telah membayarnya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sayangnya Andre Taulany malah mendapatkan somasi hingga dituntut ganti rugi membuatnya kecewa dengan tindakan dari Ndank Surahman Hartono.

"Saya bikin ATF itu baru manggung dua kali kalau dianggap bawa mungkinkah, saya sudah bayar saya ikut aturan mainnya. Saya bukan maling saya bukan lancang, ikut aturan saya, pihak EO juga udah bayar lewat LMKM," papar Andre.

Tak cuma itu, Andre menuturkan bahwa grup musik ATF pun telah membayar sejumlah uang sebagai performing rights terhadap Stinky.

"Kalau direct nggak ada aturannya, kebijakan aja, sifatnya kayak pertemanan aja nilainya nggak ada angka mutlak, itu sesuai kebijaksanaan aja," pungkas Andre.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553/erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177430/andre_taulany-xo0A_large.jpg
Andre Taulany Nilai Istri Sengaja Hambat Proses Cerai dengan Mangkir dari Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177357/andre_taulany-wsUQ_large.jpg
Andre Taulany Kesal, Erin Kembali Mangkir di Sidang Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177316/andre_taulany-9WmL_large.jpg
Andre Taulany Tunggu Erin di Pengadilan Agama Jaksel untuk Mediasi Terakhir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177034/andre_taulany-WNSq_large.jpg
Pemicu Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin: Kasar hingga Tak Harmonis dengan Keluarga Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176903/andre_taulany-EL65_large.jpg
Erin Ogah Cerai, Andre Taulany Klaim Tak Lagi Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement