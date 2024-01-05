Andre Taulany Klaim Habiskan Rp700 Juta untuk Maju Pilkada Tangsel di 2010

JAKARTA - Andre Taulany membongkar besaran dana yang harus dikeluarkannya saat maju di bursa Pilkada Tangerang Selatan, pada 2010. Dia menyebut, seluruh dana tersebut berasal dari kocek pribadinya.

“Fair-fairan saja. Waktu itu, saya habis sekitar Rp700 juta pakai uang sendiri. Tapi tetap ada sponsor ya. Itu tak bisa saya pungkiri,” ujar mantan vokalis Stinky tersebut dikutip dari Bukan Umbar Janji, pada Jumat (5/1/2023).

Lebih jauh, Andre Taulany mengungkapkan, pengeluaran terbesarnya saat itu adalah untuk pengadaan alat peraga kampanye dan memperbaiki beberapa ruas jalan di kawasan Tangerang Selatan.

Meski uang Rp700 juta dianggap besar, namun Andre Taulany menilai, angka itu tak cukup untuk keperluan kampanye. “Masih kurang untuk menggaet massa. Saya enggak hoki juga kali ya terjun ke politik,” katanya dalam channel YouTube Soleh Solihun, pada Oktober 2020.

Andre Taulany klaim habiskan Rp700 juta untuk maju pilkada Tangsel 2010 (Foto: Instagram/andretaulany)



