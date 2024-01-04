Adhisty Zara Akui Berat Tinggalkan JKT48 demi Dunia Akting

JAKARTA - Adhisty Zara mengaku berat saat meninggalkan girlband JKT48 telah membesarkan namanya. Kala itu, Zara hengkang dari JKT48 demi berkarier di dunia akting.

Karier Adhisty Zara di JKT48 tengah naik daun. Namun demikian, ia harus rela meninggalkan demi mencapai cita-cita barunya sebagai seorang aktor.

"Sebenarnya ini keputusan berat juga buat aku untuk keluar, karena sebenarnya lagi enjoy-enjoynya tetap disuruh pilih salah satu kayaknya sesuatu yang baru deh gitu," ujar Adhisty Zara dalam podcast Deddy Corbuzier dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Adhisty Zara menyebut selama masih berada di JKT48, ia pun telah bermain sejumlah film. Dari sana dia mendapatkan banyak pengalaman dan mulai nyaman dengan dunia barunya.

Adhisty Zara kemudian meminta izin dari kedua orangtuanya untuk menghabiskan kontrak di JKT48 lalu seutuhnya fokus bermain film. Akhirnya keduanya orangtuanya pun memberikan restu untuk berkarier di dunia akting.

"Waktu itu aku generasi kelima dan dikontrak selama 3,5 tahun cuma waktu itu nggak memilih perpanjangan kontrak, karena merasa sudah cukup," ucap Adhitsty Zara.

"Karena pas di JKT48 itu udah dapat kesempatan main film dari Dilan, Mariposa dan Dua Garis Biru, Keluarga Cemara dan aku ngerasa seru juga kalau aku fokus dini. Terus nanya ke mama dan papa yaudah 3 cukuplah sambil habisin kontrak terus selesai," lanjutnya.

Keluar dari JKT48, Adhisty Zara mengaku banyak fans-fansnya kecewa tetapi dirinya tetap komitmen dengan keputusannya. "Ada aja sih banyak cuma keputusan aku berat juga buat aku," tutur Adhisty Zara.

BACA JUGA: