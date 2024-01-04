Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adhisty Zara Akui Berat Tinggalkan JKT48 demi Dunia Akting

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |19:35 WIB
Adhisty Zara Akui Berat Tinggalkan JKT48 demi Dunia Akting
Adhisty Zara akui berat tinggalkan JKT48 (Foto: IG Zara)
A
A
A

JAKARTA - Adhisty Zara mengaku berat saat meninggalkan girlband JKT48 telah membesarkan namanya. Kala itu, Zara hengkang dari JKT48 demi berkarier di dunia akting.

Karier Adhisty Zara di JKT48 tengah naik daun. Namun demikian, ia harus rela meninggalkan demi mencapai cita-cita barunya sebagai seorang aktor.

Adhisty Zara Akui Berat Tinggalkan JKT48 demi Dunia Akting

"Sebenarnya ini keputusan berat juga buat aku untuk keluar, karena sebenarnya lagi enjoy-enjoynya tetap disuruh pilih salah satu kayaknya sesuatu yang baru deh gitu," ujar Adhisty Zara dalam podcast Deddy Corbuzier dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Adhisty Zara menyebut selama masih berada di JKT48, ia pun telah bermain sejumlah film. Dari sana dia mendapatkan banyak pengalaman dan mulai nyaman dengan dunia barunya.

Adhisty Zara kemudian meminta izin dari kedua orangtuanya untuk menghabiskan kontrak di JKT48 lalu seutuhnya fokus bermain film. Akhirnya keduanya orangtuanya pun memberikan restu untuk berkarier di dunia akting.

"Waktu itu aku generasi kelima dan dikontrak selama 3,5 tahun cuma waktu itu nggak memilih perpanjangan kontrak, karena merasa sudah cukup," ucap Adhitsty Zara.

"Karena pas di JKT48 itu udah dapat kesempatan main film dari Dilan, Mariposa dan Dua Garis Biru, Keluarga Cemara dan aku ngerasa seru juga kalau aku fokus dini. Terus nanya ke mama dan papa yaudah 3 cukuplah sambil habisin kontrak terus selesai," lanjutnya.

Keluar dari JKT48, Adhisty Zara mengaku banyak fans-fansnya kecewa tetapi dirinya tetap komitmen dengan keputusannya. "Ada aja sih banyak cuma keputusan aku berat juga buat aku," tutur Adhisty Zara.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083352/adhisty_zara-CULp_large.jpg
2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082979/adhisty_zara-LXE9_large.jpg
Biodata dan Agama Adhisty Zara yang Mulai Nyaman Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082727/adhisty_zara-Ee7W_large.jpg
Gak Kuat, Adhisty Zara Blakblakan Ungkap Alasan Tinggalkan JKT48
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082703/adhisty_zara-cgmW_large.jpg
Adhisty Zara Berhijab karena Promo Film, Tapi Kini Mulai Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/33/3031415/adhisty_zara-ZWYR_large.jpg
Batara Ageng Ternyata Sering Gunakan Nama Adhisty Zara untuk Berutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030926/zara_adhisty-drxf_large.jpg
Batara Ageng Dipenjara, Adhisty Zara Ucapkan Terima Kasih ke Fuji
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement