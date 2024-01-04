Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Foto Bareng Cipung, Pratama Arhan Bilang Bismillah, Kode?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:30 WIB
Azizah Salsha Foto Bareng Cipung, Pratama Arhan Bilang Bismillah, Kode?
Azizah Salsha foto bareng Cipung, Pratama Arhan bilang Bismillah (Foto: Instagram/azizahsalsha_)
JAKARTA - Azizah Salsha saat ini tengah menghabiskan momen liburannya di London, Inggris. Dalam momen liburannya tersebut, ia menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga Raffi Ahmad yang juga tengah berada di sana.

Dalam beberapa video terlihat Azizah sempat bercengkrama dengan Rayyanza. Bahkan, bayi berusia 2 tahun itu sempat malu-malu saat didekati oleh istri dari pesepakbola Pratama Arhan tersebut.

Terbaru, Azizah tampak mengunggah potret dirinya saat tengah bermain bersama Rayyanza alias Cipung. Bahkan perempuan yang akrab disapa Zize ini tampak mengikuti Cipung memilih mainan.

"Rayyanjaaa," tulis Azizah Salsha pada keterangan foto, disertai emoji tangan mencubit dan juga hati berwarna pink.

Azizah Salsha dan Cipung

Azizah Salsha foto bareng Cipung, Pratama Arhan bilang Bismillah (Foto: Instagram/azizahsalsha_)


Melihat unggahan istrinya, Pratama Arhan sontak berkomentar. Menariknya, ia tampak mengucapkan bismillah, seperti sedang memberi kode agar kelak dirinya dan Zize bisa memiliki buah hati mirip dengan Cipung.

"Bismillah," kata Arhan singkat.

Sontak saja, komentar Arhan langsung dibanjiri oleh komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang berharap agar pasangan ini bisa langsung bergerak cepat untuk dapat memiliki momongan seperti Cipung.

