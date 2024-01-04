Takut Tak Berkembang, Asmara Abigail Selektif Main Film Horor

JAKARTA - Asmara Abigail dikenal identik kerap membintangi film horor. Namun menurutnya, film horor yang ia bintangi justru tidak sebanyak artis-artis lain.

"Cuma mungkin film horor yang aku mainkan kebetulan sukses, kebetulan memang diingat, kebetulan box office," kata Asmara Abigail saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebagai aktor Asmara Abigail justru enggan mengambil banyak tawaran bermain film horor. Sebab ia khawatir dengan pandangan orang lain yang bosan melihat karakter yang ia perankan.

"Mangkanya juga aku sama film horor itu sangat hati-hati memilihnya, jadi kayak gak boleh juga keseringan karena nanti karakternya terlalu banyak kemiripan atau storyline nya takut banyak yang serupa atau ranahnya atau warnanya sama," jelas Asmara Abigail.

Selain itu, perempuan 31 tahun ini juga takut tidak berkembang. Oleh karenanya Asmara Abigail begitu hati-hati setiap menerima tawaran film horor.

"Kalau kita terlalu sering bermain di ranah horor, di dunia atau warna yang mirip, permainan kita juga enggak jadi berkembang," terang Asmara Abigail.

BACA JUGA: