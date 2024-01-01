Ira Wibowo Ajak Ibunya Ziarah ke Makam Ayah di Penghujung 2023

JAKARTA - Ira Wibowo memiliki cara berbeda untuk menghabiskan akhir tahun 2023. Jika kebanyakan rekannya memilih untuk liburan bersama keluarga, kakak kandung Ari Wibowo ini justru mengajak ibundanya untuk berziarah.

Diketahui, ayah Ira, Wibowo Wirjodiprojo telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2023. Ayahnya diketahui meninggal dunia lantaran usia.

Momen Ira ziarah ke makam sang ayah bersama ibundanya diabadikan olehnya melalui akun Instagram. Saat berada di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan Ira terlihat merangkul ibunya sambil mendoakan mendiang Wibowo Wirjodiprojo.

"Nengokin papa di akhir tahun 2023 sambil spending some quality time, ngobrol-ngobrol sama ibu...wes miss you Papa," kata Ira Wibowo melalui cuitan diakun instagram miliknya, dikutip pada Minggu, 31 Desember 2023.

Ira Wibowo ajak ibu ziarah ke makam ayah (Foto: Instagram/irawbw)

Bintang film Milea ini mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023, hidupnya tak bisa dikatakan berjalan mulus. Pasalnya, ada beberapa masalah yang datang silih berganti. Meski begitu ia berusaha tegar dan bersyukur atas apa yang dijalaninya.

Bahkan Ira Wibowo menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran kedepan agar ia semakin matang dan bijak dalam menyikapi setiap masalah.

"Sesuai teladan Papa, segalanya harus disyukuri, jadi itulah yang saya lakukan, walau 2023 aku mengalami kehilangan aku belum pernah kurasakan sebelumnya," ucap Ira Wibowo.

"Tapi aku tetap bersyukur mensyukuri banyak pengalaman yang baru, hal-hal kecil yang menyenangkan, pelajaran hidup yang berharga, bahkan kuperoleh dari hal-hal yang menyakitkan," lanjutnya.

Meski memiliki masalah, ia mengaku sangat bersyukur. Sebab, ada keluarga, sahabat serta orang-orang terdekatnya yang selalu memberikan support dan dukungan.