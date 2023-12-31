Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makna Tahun 2023 Bagi Irish Bella: Seperti Roller Coaster

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:45 WIB
Makna Tahun 2023 Bagi Irish Bella: Seperti Roller Coaster
Makna Tahun 2023 bagi Irish Bella (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella menjadi artis yang cukup disorot sepanjang 2023. Selain lantaran suaminya, Ammar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya akibat narkoba, gugatan perceraian yang dilayangkannya di Pengadilan Agama Depok juga ikut menjadi sorotan.

Di penghujung 2023, Irish Bella turut mengunggah beberapa momen untuk mengenang perjalanannya sepanjang tahun ini. Dalam akun Instagramnya @_irishbella_, bintang film Me vs Mami ini tampak mengunggah berbagai foto kenangan bersama sang anak tercinta dan orang-orang terkasihnya.

Terdapat unggahan yang memperlihatkan dirinya yang sedang bermain dengan kedua buah hatinya yakni, Air Rumi dan Ara Puti. Ia pun mengunggah momen ketika menemani sang anak yang berada di rumah sakit, serta momen kedekatannya dengan sang ayah.

Meski tahun ini menjadi tahun yang cukup berat karena banyak cobaan yang menghadang, perempuan yang kerap disapa Ibel ini tampak begitu ikhlas atas apa yang terjadi padanya. Dengan segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, Ibel pun menggambarkan tahun 2023 ini layaknya wahana roller coaster yang menegangkan.

Irish Bella

Makna Tahun 2023 bagi Irish Bella (Foto: Instagram @_irishbella_)


“Bagaimana saya menggambarkan tahun 2023 untuk saya? Hmm… Roller coaster yang menegangkan,” tulisnya pada keterangan foto, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (31/12/2023).

Walaupun tahun ini penuh dengan cobaan, Ibel merasa sangat bersyukur atas apa yang terjadi. Sebab semua cobaan tersebut membentuk dirinya menjadi sosok yang paling kuat.

“Tapi saya bersyukur untuk setiap hal itu. Karena hal itu telah membawaku menjadi versi diriku yang terkuat,” sambungnya.

Ibel tampak begitu tegar menghadapi pasang surut kehidupannya sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan dirinya menjadi semakin aktif dan tetap tampil ceria di berbagai kesempatan.

Halaman:
1 2
