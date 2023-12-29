Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Menginap di Villa Tempat Syuting BTS In The Soop, Aaliyah Massaid Iri Maksimal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:35 WIB
Aurel Hermansyah Menginap di Villa Tempat Syuting BTS In The Soop, Aaliyah Massaid Iri Maksimal
Aurel Hermansyah bikin Aaliyah Massaid iri (Foto: Instagram/aurelhermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah bersama keluarga memutuskan untuk menghabiskan momen tahun baru di Korea Selatan. Hal tersebut rupanya sukses membuat iri sahabat sekaligus calon iparnya, Aaliyah Massaid.

Pasalnya Aurel Hermansyah bersama Atta Halilintar dan kedua putrinya menginap di villa yang menjadi lokasi syuting BTS yakin In The Soop. Bahkan demi membuat Aaliyah semakin iri, kakak dari Azriel Hermansyah itu sampai melakukan video call.

"Iri level maksimal, bisa ada di villa ITS (In The Soop) BTS," tulis Aaliyah Massaid di Instagram Story pribadinya, Kamis (28/12/2023).

Menariknya, kekasih dari Thariq Halilintar itu bahkan meminta Aurel untuk kembali ke villa tersebut bersama dengannya.

Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid

Aurel Hermansyah bikin Aaliyah Massaid iri (Foto: Instagram/attahalilintar)


"Next bareng oke, @aurelhermansyah," tutup Aaliyah Massaid.

Sebagai informasi, lokasi syuting BTS In The Soop ini terletak di Pyeongchang, Gangwon ini memang menawarkan penginapan.

Pengunjung yang membeli paket ‘In The SOOP Stay: Phoenix Pyeongchang’ akan mendapatkan kesempatan fasilitas tur di sekitar vila. Serunya lagi mereka akan mendapatkan pernak-pernik BTS.

