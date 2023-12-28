Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manis, Ini Ucapan Sabrina Chairunnisa di Hari Ulang Tahun Deddy Corbuzier

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:20 WIB
Manis, Ini Ucapan Sabrina Chairunnisa di Hari Ulang Tahun Deddy Corbuzier
Sabrina Chairunnisa tulis pesan haru untuk Deddy Corbuzier (Foto: IG Sabrina)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-47. Di hari berbahagianya ini, Deddy mendapatkan ucapan manis dari sang istri yakni Sabrina Chairunnisa.

Dalam akun Instagramnya @sabrinachairunnisa_, Sabrina mengunggah foto bersama suami tercinta ketika berlibur ke Paris dengan berlatarkan Museum Louvre dan Menara Eiffel. Dirinya pun menyelipkan ucapan sekaligus rasa syukurnya memiliki suami seperti Deddy.

“Happy birthday suamiku. Suami yang selalu bikin aku BANGGA. Suami yang selalu nunjukin effort sejuta persen dalam melakukan sesuatu. Suami yang selalu jadi problem solver andalan terutama buat keluarga. Suami yang selalu support istrinya untuk terus berkembang,” tulis Sabrina dalam keterangan foto, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

 Manis, Ini Ucapan Sabrina Chairunnisa di Hari Ulang Tahun Deddy Corbuzier

Tak hanya itu, Sabrina pun mengingat kembali saat bertemu dengan Deddy dan anak laki-laki pertamanya, Azka. Dirinya pun menyampaikan kekagumannya terhadap Deddy yang selalu berusaha terbaik dan selalu ada untuk sang anak di tengah kesibukannya. Sabrina semakin yakin bahwa Deddy merupakan pilihan terbaiknya untuk sang anak kelak.

“So if one day we have a kid together. I know, aku gak salah pilih Bapak buat anakku. Love you, Suamiku @mastercorbuzier ! Sehat selalu. Love you very much,” tulisnya lagi pada keterangan foto.

Deddy pun menanggapi ucapan manis dari sang istri dengan lelucon. Dirinya memuji kesabaran Sabrina yang rela membatalkan rencananya untuk liburan ke Amerika, hanya karena dirinya enggan untuk pergi. Baginya kesabaran Sabrina adalah hadiah terbaik, meskipun harus merelakan keinginannya untuk berlibur tersebut.

“Dan istri yang sabar bisa dengerin suaminya. Cancel jalan jalan ke US walau sudah beli tiket. Cuma karena suaminya ga mau jalan. Angus semua. That's kind of the best gift I got. So if one day we have a kid together. I'll make sure that kid. Stay home,” canda Deddy dalam komentar unggahan Sabrina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174933/nunung-is2m_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Deddy Corbuzier di Balik Hadiah Rumah untuk Nunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174370/deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnisa-CgYb_large.jpg
Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Rumor Perceraian dengan Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/33/3140750/deddy_corbuzier-X1JT_large.jpg
Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Ibrahim Sjarief Assegaf Mendaki Gunung Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113903/deddy_corbuzier-fuA9_large.jpg
Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji sebagai Stafsus Menhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112958/deddy_corbuzier-S1LW_large.jpg
Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier: Terima Kasih Kepercayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112938/deddy_corbuzier-SgJ1_large.jpg
Biodata dan Agama Deddy Corbuzier, Mantan Pesulap yang Kini Jadi Staf Khusus Menhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement