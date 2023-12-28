Manis, Ini Ucapan Sabrina Chairunnisa di Hari Ulang Tahun Deddy Corbuzier

JAKARTA - Deddy Corbuzier sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-47. Di hari berbahagianya ini, Deddy mendapatkan ucapan manis dari sang istri yakni Sabrina Chairunnisa.

Dalam akun Instagramnya @sabrinachairunnisa_, Sabrina mengunggah foto bersama suami tercinta ketika berlibur ke Paris dengan berlatarkan Museum Louvre dan Menara Eiffel. Dirinya pun menyelipkan ucapan sekaligus rasa syukurnya memiliki suami seperti Deddy.

“Happy birthday suamiku. Suami yang selalu bikin aku BANGGA. Suami yang selalu nunjukin effort sejuta persen dalam melakukan sesuatu. Suami yang selalu jadi problem solver andalan terutama buat keluarga. Suami yang selalu support istrinya untuk terus berkembang,” tulis Sabrina dalam keterangan foto, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Tak hanya itu, Sabrina pun mengingat kembali saat bertemu dengan Deddy dan anak laki-laki pertamanya, Azka. Dirinya pun menyampaikan kekagumannya terhadap Deddy yang selalu berusaha terbaik dan selalu ada untuk sang anak di tengah kesibukannya. Sabrina semakin yakin bahwa Deddy merupakan pilihan terbaiknya untuk sang anak kelak.

“So if one day we have a kid together. I know, aku gak salah pilih Bapak buat anakku. Love you, Suamiku @mastercorbuzier ! Sehat selalu. Love you very much,” tulisnya lagi pada keterangan foto.

Deddy pun menanggapi ucapan manis dari sang istri dengan lelucon. Dirinya memuji kesabaran Sabrina yang rela membatalkan rencananya untuk liburan ke Amerika, hanya karena dirinya enggan untuk pergi. Baginya kesabaran Sabrina adalah hadiah terbaik, meskipun harus merelakan keinginannya untuk berlibur tersebut.

“Dan istri yang sabar bisa dengerin suaminya. Cancel jalan jalan ke US walau sudah beli tiket. Cuma karena suaminya ga mau jalan. Angus semua. That's kind of the best gift I got. So if one day we have a kid together. I'll make sure that kid. Stay home,” canda Deddy dalam komentar unggahan Sabrina.