HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Tertangkap Kasus Narkoba, Irish Bella Bilang Begini

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:02 WIB
Ammar Zoni Tertangkap Kasus Narkoba, Irish Bella Bilang Begini
Ammar Zoni ditangkap, Irish Bella bilang begini. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella memilih irit bicara ketika ditanyakan terkait Ammar Zoni harus kembali berurusan dengan polisi atas kasus narkoba untuk ketiga kalinya.

Irish Bella terlihat untuk menebar senyuman saat di berondong soal suaminya tertangkap lagi di Polres Metro Jakarta Barat.

"Sampai ketemu besok lagi, ya" kata Irish Bella dikutip YouTube Intens Investigasi, Minggu (17/12/2023).

Tak itu saja, Irish Bella yang terlihat menggunakan hijab berwarna hitam itu memilih untuk menebar senyuman kepada awak media.

Halaman:
1 2
