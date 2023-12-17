Biodata dan Agama Paula Verhoeven, Istri Baim Wong yang Terseret Skandal Prank KDRT

JAKARTA - Biodata dan agama Paula Verhoeven, model cantik ternama yang terlibat dalam konten prank KDRT bersama sang suami, Baim Wong. Konten tersebut pada akhirnya membuat Baim harus berurusan dengan hukum.

Paula Verhoeven lahir di Semarang, Jawa Tengah, 36 tahun silam, dari pasangan Eddy Verhoeven dan Herlina T Verhoeven. Dia memiliki dua adik: Chelzea dan Mizheel Verhoeven.

Wajah kebule-bulean Paula ternyata didapatkannya dari sang ayah yang berdarah Belanda-Tionghoa. Sementara sang ibu merupakan perempuan asli Semarang. Paula Verhoeven diketahui menganut agama Islam.

Setelah menyelesaikan pendidikan akhirnya di Semarang, Paula Verhoeven hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di di STIKOM The London School of Public Relations, sepanjang 2005 hingga 2009.

Paula memulai karier modelingnya dengan menjadi finalis Gadis Sampul, pada 2001. Dia kemudian menjuarai Elite Model Look dan tampil di ajang Jakarta Fashion Week, pada 2019. Dia tercatat tampil di ajang tersebut selama 11 tahun terakhir.