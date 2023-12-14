Shopee Tutup 12.12 Birthday Sale Dengan Peningkatan Transaksi Produk Lokal Hingga 10X Lipat

MERAYAKAN hari jadinya yang ke-8 tahun, Shopee menyelenggarakan kampanye ikonik, 12.12 Birthday Sale, kembali menunjukan dampak konsisten bagi seluruh ekosistem yang tergabung.

Pada kampanye ini, Shopee tetap berfokus merealisasikan komitmen untuk memfasilitasi perluasan pasar demi mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan bagi brand lokal dan UMKM Indonesia. Pada hari puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, tercatat peningkatan transaksi produk lokal hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan sejak awal hadir di tengah masyarakat, kampanye 12.12 Birthday Sale merupakan bentuk upaya Shopee dalam memberikan apresiasi akan dukungan seluruh ekosistem yang telah bersinergi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama Shopee.

"Tidak hanya sekedar ajang perayaan pertambahan usia, momentum spesial ini kami optimalkan guna menciptakan dampak positif yang konsisten. Sejalan dengan misi kami yaitu untuk terus meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh pengguna, kami sangat senang 12.12 Birthday Sale setiap tahunnya dapat senantiasa memberikan lebih banyak manfaat terhadap masing-masing ekosistem. Tahun ini kami dapat menyaksikan bagaimana performa bisnis brand lokal dan UMKM mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya antusiasme pengguna terhadap produk lokal, kelengkapan dan rangkaian penawaran menarik yang memberikan keuntungan maksimal bagi pembeli dan fitur terkini yang memberikan ruang berkreasi bagi konten kreator untuk memperluas jangkauan nya.”

Dongkrak Performa Produk Lokal untuk Pertumbuhan UMKM dan Brand

Tahun ini, 12.12 Birthday Sale kembali hadir dan semakin menunjukan pengaruh signifikan dalam mendukung pelaku usaha di tengah tingginya aktivitas belanja akhir tahun.