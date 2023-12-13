Istri Ridho DA Melahirkan Anak Kedua Berjenis Kelamin Perempuan

JAKARTA - Ridho Syafaruddin alis Ridho DA datang dengan kabar bahagia. Pada hari ini, Rabu (13/12/2023) ia baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan.

Melalui akun Instagramnya, Ridho DA juga mengatakan bahwa bayi perempuan keduanya itu lahir pada pukul 04.40 WIB dengan berat 3,42 kilogram. Namun, ia masih bingung memberikan nama untuk buah hatinya.

"Alhamdulillah perempuan lagi," kata Ridho DA di acara Pagi Pagi Ambyar, sambil mengumumkan kabar bahagia kelahiran anak pertamanya.

Ridho sendiri mengaku terpaksa meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir demi datang ke acara tersebut. Sebab, sebagai suami sekaligus ayah masih tetap memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah.





Istri Ridho DA melahirkan anak kedua (Foto: Instagram/da2_ridho)

"Jam 4.40 melahirkan. Ini memutuskan berangkat, anak juga masih diobservasi ditindaklanjuti, Ido juga di rumah sakit nggak ngapa-ngapain, ada kakak juga," jelasnya.