Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Ridho DA Melahirkan Anak Kedua Berjenis Kelamin Perempuan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |12:11 WIB
Istri Ridho DA Melahirkan Anak Kedua Berjenis Kelamin Perempuan
Istri Ridho DA melahirkan anak kedua (Foto: Instagram/da2_ridho)
A
A
A

JAKARTA - Ridho Syafaruddin alis Ridho DA datang dengan kabar bahagia. Pada hari ini, Rabu (13/12/2023) ia baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan.

Melalui akun Instagramnya, Ridho DA juga mengatakan bahwa bayi perempuan keduanya itu lahir pada pukul 04.40 WIB dengan berat 3,42 kilogram. Namun, ia masih bingung memberikan nama untuk buah hatinya.

"Alhamdulillah perempuan lagi," kata Ridho DA di acara Pagi Pagi Ambyar, sambil mengumumkan kabar bahagia kelahiran anak pertamanya.

Ridho sendiri mengaku terpaksa meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir demi datang ke acara tersebut. Sebab, sebagai suami sekaligus ayah masih tetap memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah.

Ridho DA

Istri Ridho DA melahirkan anak kedua (Foto: Instagram/da2_ridho)

"Jam 4.40 melahirkan. Ini memutuskan berangkat, anak juga masih diobservasi ditindaklanjuti, Ido juga di rumah sakit nggak ngapa-ngapain, ada kakak juga," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/20/33/2711088/ridho-2r-ungkap-nama-putri-pertamanya-usai-sempat-dirahasiakan-gny8TIiz29.jpg
Ridho 2R Ungkap Nama Putri Pertamanya Usai Sempat Dirahasiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/33/2710345/putri-ridho-da-lahir-rizki-panjatkan-doa-jadi-anak-yang-soleha-ya-nak-Zt6u446oGi.jpg
Putri Ridho DA Lahir, Rizki Panjatkan Doa: Jadi Anak yang Soleha Ya Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/33/2710040/ridho-2r-dikaruniai-anak-pertama-pamer-foto-gemas-sang-bayi-iYDnJy8aoU.jpg
Ridho 2R Dikaruniai Anak Pertama, Pamer Foto Gemas sang Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/33/2708836/ridho-2r-terpaksa-batal-umrah-tahun-ini-demi-sang-istri-dHR3doQKha.jpg
Ridho 2R Terpaksa Batal Umrah Tahun Ini Demi sang Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/15/33/2708012/ridho-2r-tolak-pekerjaan-di-luar-kota-jelang-kelahiran-buah-hati-eRcMLjUe0w.jpg
Ridho 2R Tolak Pekerjaan di Luar Kota, Jelang Kelahiran Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/15/33/2707933/ridho-2r-konsultasi-soal-permberian-nama-anak-ke-ustadz-abdul-somad-pAbzkoKJLu.jpg
Ridho 2R Konsultasi Soal Permberian Nama Anak ke Ustadz Abdul Somad
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement