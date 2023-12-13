Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Diana Krall Siap Hentak Jakarta Mei 2024, Cek Harga Tiketnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:16 WIB
Diana Krall Siap Hentak Jakarta Mei 2024, Cek Harga Tiketnya
Diana Krall bakal manggung di Jakarta Mei 2024. (Foto: Reuters/Lucas Jackson)
JAKARTA - Penyanyi jazz asal Kanada, Diana Jean Krall alias Diana Krall bakal manggung di Jakarta pada 4 Mei 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Konser diprakarsai Rajawali Indonesia ini mengusung tema Diana Krall Live in Jakarta 2024.

CEO Rajawali Indonesia, Tovic Raharja, menjelaskan persiapan konser Diana Krall di Jakarta. Adapun penampilan Diana Krall di Jakarta sendiri bukanlah yang pertama kali.

"Terakhir kami bikin konser di Jakarta April 2023, Dream Theater di Ancol. Dan kali ini kami mendatangkan Diana Krall di JiExpo," kata Tovic Raharja di Kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

"Terkait persiapan, kita sudah menjalin komunikasi dengan agensinya sejak beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini sudah tahap pembahasan dengan mereka, dan JIExpo Theater itu tempat yang dipilih sendiri oleh Diana Krall, dari beberapa venue yang kita tawarkan," sambungnya.

