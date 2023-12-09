Helmalia Putri Sibuk Jadi Produser, Tinggalkan Dunia Akting?

JAKARTA - Helmalia Putri menikmati kesibukan baru menjadi produser dalam film layar lebar. Lantas bagaimana kariernya di dunia akting?

Helmalia Putri baru saja menyelesaikan garapan film teranyarnya berjudul Indonesia Dari Timur. Film ini diketahui mulai digarap sejak 2021 tepatnya setelah gelaram Pekan Olahraga Nasioanal di Papua.

"Jadi cerita tentang PON (Pekan Olahraga Nasional) dibuatkan cerita lah gitu, terus cerita tentang bola dibikin kayak gitu, pokoknya dari segi cerita menarik," ujar Helmalia Putri di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023).

Sejatinya, ini bukanlah pengalaman perdana aktris keturunan Aceh itu menjadi produser film. Namun, dia mengaku kerap menemui kendala teknis saat proses penggarapannya.