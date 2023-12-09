Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Helmalia Putri Sibuk Jadi Produser, Tinggalkan Dunia Akting?

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:08 WIB
Helmalia Putri Sibuk Jadi Produser, Tinggalkan Dunia Akting?
Helmalia Putri sibuk jadi Produser, tinggalkan dunia akting?. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Helmalia Putri menikmati kesibukan baru menjadi produser dalam film layar lebar. Lantas bagaimana kariernya di dunia akting?

Helmalia Putri baru saja menyelesaikan garapan film teranyarnya berjudul Indonesia Dari Timur. Film ini diketahui mulai digarap sejak 2021 tepatnya setelah gelaram Pekan Olahraga Nasioanal di Papua.

"Jadi cerita tentang PON (Pekan Olahraga Nasional) dibuatkan cerita lah gitu, terus cerita tentang bola dibikin kayak gitu, pokoknya dari segi cerita menarik," ujar Helmalia Putri di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023).

Sejatinya, ini bukanlah pengalaman perdana aktris keturunan Aceh itu menjadi produser film. Namun, dia mengaku kerap menemui kendala teknis saat proses penggarapannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/06/33/2101707/helmalia-putri-jawab-isu-balikan-dengan-indra-bruggman-rF28vPMgpD.jpg
Helmalia Putri Jawab Isu Balikan dengan Indra Bruggman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/03/33/2099988/helmalia-putri-mesra-dengan-indra-bruggman-netizen-sebentar-lagi-jadi-halal-2xM1lh02yS.jpg
Helmalia Putri Mesra dengan Indra Bruggman, Netizen: Sebentar Lagi Jadi Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/15/33/1736901/jatuh-cinta-pada-batu-cincin-helmalia-putri-cari-kecubung-sampai-kalimantan-WHdPko2pdc.jpg
Jatuh Cinta pada Batu Cincin, Helmalia Putri Cari Kecubung Sampai Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/09/33/1536494/helmalia-putri-pasrah-soal-jodoh-bRW9qB7d8j.jpg
Helmalia Putri Pasrah soal Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/29/206/1257616/rekomendasi-seleb-helmalia-putri-penggila-jackie-chan-3x4MnSHYFy.jpg
Rekomendasi Seleb: Helmalia Putri Penggila Jackie Chan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/27/33/1256686/helmalia-khawatir-roby-libatkan-personel-band-geisha-lainnya-0vaSCpVoJF.png
Helmalia Khawatir Roby Libatkan Personel Band Geisha Lainnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement