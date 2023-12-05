Anggita Sari dan Rindra Pramadyo Resmi Menikah, Keluarga Fuji Hadir

JAKARTA - Anggita Sari resmi menikah dengan seorang pria bernama Rindra Pramadyo. Pernikahan sang DJ dengan pria pilihan hatinya diketahui berlangsung pada Minggu, 3 Desember 2023 di kawasan Andara, Cinere, Depok, Jawa Barat.

Momen akad nikah Anggita dan Rindra pun dilaksanakan dengan adat sunda. Bahkan dalam pembacaan ijab kabul, Rindra memberikan Anggita maskawin berupa 312 Riyal Saudi dan logam emas mulia seberat 23 gram.

"Saya terima nikah dan kawinnya Anggita Sari binti almarhum Bambang Dwi Harsono dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ucap Rindra saat pembacaan ijab kabul.

Usai menggelar akad nikah di sore hari, acara pun berlanjut dengan penyelenggaraan resepsi pernikahan. Sejumlah rekan artis pun diketahui ikut hadir dalam acara bahagianya, mulai dari Shinta Bachir, Hana Hanifah, Dimas Andrean hingga Frans Faisal beserta kedua orangtuanya.

Anggita Sari dan Rindra Pramadyo resmi menikah (Foto: Instagram/anggitasari612)

Kehadiran keluarga Fuji dalam pernikahan Anggita dan Rindra, sontak membantah bahwa ia dan putri Haji Faisal itu tengah berselisih paham. Pasalnya, Anggita juga sempat merepost unggahan ibunda dan kakak Fuji yang menyempatkan waktu untuk hadir di acara pernikahannya.

"Selamat menempuh hidup baru cantik @anggitasari12 dan suami. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin," kata Oma Dewi.

"Happy wedding kak Anggita Sari dan suami," tulis Frans.

Tak hanya itu, Anggita juga sempat mengatakan bahwa dalam acara pernikahannya, ia sengaja untuk terus menerus mengulang lagu C.H.R.I.S.Y.E yang dipopulerkan oleh Diskoria, Eva Celia, dan Laleilmanino. Pasalnya di momen itu, ia sekaligus ingin mengenang sosok mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah yang merupakan sahabatnya.