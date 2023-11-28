Sederet Penyanyi Lokal dan Internasional akan Hadir di Spotify Wrapped Live Indonesia 2023

SPOTIFY Wrapped Live Indonesia 2023 untuk pertama kalinya tayang di RCTI dan aplikasi RCTI+ yakni pada 30 November 2023 pukul 21.15 WIB. Tak hanya menyuguhkan acara musik yang menarik, acara ini juga akan mengungkap bagaimana masyarakat Indonesia dapat secara langsung mendengarkan dan menemukan konten audio sepanjang tahun 2023. Menariknya lagi, ini juga menjadi kali pertama Spotify menampilkan kampanye tahunannya, Wrapped, di Indonesia melalui siaran langsung di TV.

Acara ini semakin meriah dengan penampilan sederet penyanyi lokal dan internasional seperti James Arthur, BamBam, Mahalini, Happy Asmara, Hindia, Nadin Amizah, Anggi Marito, Andmesh, Woro Widowati, Rony Parulian, Nabila Maharani, Salma Salsabil, Feby Putri, Awdella, Aziz Hedra, Nadhif Basalamah, Duo Anggrek, dan Nyoman Paul.

Siaran langsung ini juga akan dipandu oleh Vidi, Omesh,dan Ayu Dewi yang nantinya akan dipenuhi dengan berbagai kejutan bagi para pendengar setia Spotify.

Gautam Talwar selaku General Manager Spotify Asia Pasifik, mengucapkan rasa senangnya dapat menghadirkan ‘Spotify Wrapped Live Indonesia 2023’ di layar kaca, di mana acara ini mampu menjangkau penonton di seluruh Indonesia.

"Wrapped merupakan perayaan bagi para artis, album, lagu, dan podcast terbaik yang menunjukkan tren penggemar di Indonesia dalam menikmati dan mengeksplorasi konten audio di tahun 2023," katanya.