MUSIK

Loly Love Rilis Lagu Cinta Jangan Sembunyi, Sebuah Pesan agar Tak Salah Pilih Pasangan

Nafisa Tahira, 28 November 2023, 15:45 WIB
Loly Love Rilis Lagu Cinta Jangan Sembunyi, Sebuah Pesan agar Tak Salah Pilih Pasangan
Loly Love rilis single Cinta Jangan Sembunyi, pada 2 November 2023.
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Loly Love merilis lagu terbarunya, Cinta Jangan Sembunyi, pada 2 November 2023. Lewat lagu tersebut, dia membawa pesan khusus kepada kaum hawa agar tak salah mencintai pria. 

“Lagu ini tentang perjuangan perempuan yang ingin dicintai sepenuh hati dan menjadi satu-satunya dalam sebuah hubungan,” katanya saat bertandang ke kantor Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 27 November 2023. 

Loly kemudian membeberkan proses penggarapan lagu barunya tersebut. Proses produksi Cinta Jangan Sembunyi, dimulai sekitar 2 bulan setelah dia merilis lagu debutnya berjudul Cinta dan Badai, pada Agustus 2022. 

"Jadi saat workshop, aku memilih lagu yang tepat untuk jadi single selanjutnya. Kemudian menentukan instrumen yang tepat untuk lagu tersebut, menyusun liriknya, dan menentukan konsep video klipnya," tuturnya lagi. 

Loly Love rilis lagu baru Cinta Jangan Sembunyi, pada 2 November 2023. (Foto: Nafisa Tahira/Okezone)

Lagu Cinta Jangan Sembunyi diciptakan Don Kinol dengan memasukkan unsur EDM dan dangdut remix di dalamnya. Proses produksi lagu itu memakan waktu nyaris 10 bulan hingga akhirnya dirilis di pengujung tahun 2023. 

"Aku memang minta untuk memasukkan instrumen full dance dalam lagu ini. Sehingga meski liriknya menggalau, tetap ada nuansa ceria di dalamnya. Semoga lagu ini bisa disukai oleh penikmat musik dangdut," kata Loly Love.*

(SIS)

