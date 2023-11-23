Aaliyah Massaid Wujudkan Impian Masa Kecil Thariq Halilintar, Apakah Itu?

JAKARTA - Aaliyah Massaid tampaknya memahami betul isi hati Thariq Halilintar. Bahkan, dirinya mewujudkan impian masa kecil adik Atta Halilintar tersebut. Apakah itu?

Impian masa kecil Thariq Halilintar itu terlihat dari media sosial Instagram Thariq Halilintar. Di mana, dirinya mem-posting sebuah foto yang berupa game yang diinginkannya itu.

"Beberapa hari sebelum foto ini...sempat cerita kalau dulu pernah menang lomba dapet PS3," tulis Thariq Halilintar, Kamis (23/11/2023).

Selain mem-posting sebuah game, Thariq Halilintar juga mem-posting sebuah foto yang memperlihatkan Aaliyah Massaid memamerkan sebuah game konsol berwarna merah.