Ammar Zoni Absen di Sidang Cerai, Pengadilan: Mediasi Ditunda

DEPOK - Ammar Zoni kembali absen dalam panggilan sidang kedua proses perceraiannya dengan sang istri, Irish Bella, di Pengadilan Agama (PA) pada Kamis (23/11/2023).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PA Depok, Kamal Syarif kepada awak media. Kamal mengatakan, Ammar yang belum menunjuk kuasa hukum, absen tanpa keterangan yang jelas.

"Sidang hari ini, hadir Irish Bella dan didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Ammar Zoni tidak hadir. Ketidakhadiran itu tidak ada informasi apakah sakit atau tidak. Sehingga ini adalah kali pertama Irish Bella datang ke persidangan," ujar Kamal Syarif di kantornya, Kamis (23/11/2023).

Sementara itu, Irish Bella untuk pertama kalinya hadir di PA Depok setelah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami.

Wanita yang akrab disapa Ibel ini hadir didampingi kuasa hukumnya, Nurul Amalia. Namun, ibu dua anak itu enggan memberikan komentar apapun ketika ditanya awak media.

Kamal menegaskan jika sidang cerai Ammar dan Ibel ditunda pekan depan lantaran ketidakhadiran pihak tergugat.

"Ditunda karena ini baru pertama kali Irish datang. Ditunda sampai satu pekan yang akan datang pada tanggal 30 November 2023," pungkasnya.