HOME CELEBRITY CELEBRITY

Tingkatkan Layanan dan Kualitas, TRAC Buat Pengalaman Rental Mobil Semakin Nyaman

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:50 WIB
Tingkatkan Layanan dan Kualitas, TRAC Buat Pengalaman Rental Mobil Semakin Nyaman
Foto: Dok TRAC
A
A
A

jakarta-Dalam era mobilitas yang semakin dinamis, kebutuhan akan layanan rental mobil semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata dan bisnis, keberadaan perusahaan rental mobil menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas pengendara yang tidak ingin menggunakan kendaraan pribadi.

Salah satu pemimpin dalam industri ini adalah TRAC, yang terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan kualitasnya guna memberikan pengalaman rental mobil yang semakin nyaman bagi pengendara yang ingin menggunakan jasa dari rental mobil terdekat seperti, rental mobil jogja, Semarang, Jakarta, Bali, dan lainnya.

TRAC merupakan perusahaan terbesar dalam penyewaan kendaraan di Indonesia yang berdiri di bawah bendera Astra, yang sudah lebih dari 30 tahun lamanya. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah mobil sewaan yang kini berjumlah lebih dari 30 ribu unit mobil dengan merk dan jenis yang berbeda.

Selain itu, TRAC juga telah memuaskan ribuan pelanggan dengan jaringan layanan yang tersebar melalui kantor cabang dan outlet rental di lebih dari 20 kota besar seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Jambi, Banjarmasin, Makassar, Manado, Sangatta, hingga Samosir, dan didukung ratusan bengkel yang mencapai ke daerah-daerah mulai dari Sumatera hingga Papua.

Berikut beberapa alasan mengapa TRAC merupakan mitra yang tepat untuk solusi rental mobil:

Telusuri berita celebrity lainnya
