Christian Sugiono Bongkar Besaran Honor Saat Debut di Dunia Akting

JAKARTA - Christian Sugiono membongkar pendapatannya saat pertama kali debut di dunia hiburan Tanah Air. Diketahui, Christian Sugiono melakukan debut perdananya di film Catatan Akhir Sekolah bersama Ramon Y Tungka dan Vino G Bastian.

Film yang rilis di 2005 itu bisa dikatakan cukup sukses di Tanah Air. Bahkan sampai bisa membangkitkan minat anak-anak sekolah untuk membuat kenang-kenangan sebelum kelulusan mereka.

Saat disinggung soal berapa bayarannya kala itu, suami Titi Kamal ini mengatakan bahwa ia tak mendapat honor besar. Bahkan tak sampai dua digit.

"Berapa ya waktu itu, nggak gede, bro. Gaji gue satu digit jutanya," ujar Christian Sugiono seperti dikutip dari kanal Youtube Kasisolusi.