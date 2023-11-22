Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Christian Sugiono Bongkar Besaran Honor Saat Debut di Dunia Akting

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |02:30 WIB
Christian Sugiono Bongkar Besaran Honor Saat Debut di Dunia Akting
Christian Sugiono bongkar nominal gaji di awal debut akting (Foto: Instagram/csugiono)
A
A
A

JAKARTA - Christian Sugiono membongkar pendapatannya saat pertama kali debut di dunia hiburan Tanah Air. Diketahui, Christian Sugiono melakukan debut perdananya di film Catatan Akhir Sekolah bersama Ramon Y Tungka dan Vino G Bastian.

Film yang rilis di 2005 itu bisa dikatakan cukup sukses di Tanah Air. Bahkan sampai bisa membangkitkan minat anak-anak sekolah untuk membuat kenang-kenangan sebelum kelulusan mereka.

Saat disinggung soal berapa bayarannya kala itu, suami Titi Kamal ini mengatakan bahwa ia tak mendapat honor besar. Bahkan tak sampai dua digit.

"Berapa ya waktu itu, nggak gede, bro. Gaji gue satu digit jutanya," ujar Christian Sugiono seperti dikutip dari kanal Youtube Kasisolusi.

Christian Sugiono

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966584/umrah-christian-sugiono-ternyata-sudah-mualaf-sejak-2006-poRZXr2Vjz.jpg
Umrah, Christian Sugiono Ternyata sudah Mualaf sejak 2006
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/15/33/2813933/jawaban-christian-sugiono-dituding-selingkuh-dari-titi-kamal-raZfDJq2xX.jpg
Jawaban Christian Sugiono Dituding Selingkuh dari Titi Kamal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/14/33/2813641/digosipkan-selingkuh-christian-sugiono-mesra-kondangan-bareng-titi-kamal-Q6tfeso7x8.jpg
Digosipkan Selingkuh, Christian Sugiono Mesra Kondangan Bareng Titi Kamal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/19/33/2564323/terbongkar-fakta-christian-sugiono-pindah-agama-dari-postingan-foto-ini-6efzJA0WkK.jpg
Terbongkar Fakta Christian Sugiono Pindah Agama dari Postingan Foto Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/20/33/2564887/5-fakta-christian-sugiono-pindah-agama-nomor-3-bikin-salut-aT7EL3Drzt.jpg
5 Fakta Christian Sugiono Pindah Agama, Nomor 3 Bikin Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/19/33/2564343/terbongkar-fakta-christian-sugiono-pindah-agama-dari-postingan-foto-ini-QHdRrRAqub.jpg
Terbongkar Fakta Christian Sugiono Pindah Agama dari Postingan Foto Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement