HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Operasi Kista di Bawah Mata, Begini Kondisinya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:28 WIB
Rachel Vennya Operasi Kista di Bawah Mata, Begini Kondisinya
Rachel Vennya operasi mata. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya menjalani operasi pengangkatan kista di area bawah matanya. Hal itu terungkap lewat Instagram story-nya.

Rachel Vennya mengungkapkan kondisi terkini, di mana Ia bersyukur operasinya berjalan lancar, meski ia cukup terkejut dengan ukuran kista yang cukup besar.

"Sudah diambil guys alhamdulillah. Ini kistanya ternyata gede juga. Lancar semuanya alhamdulillah," tulis Rachel Vennya, Rabu (22/11/2023).

Hanya saja, saat ini kondisi matanya masih bengkak. Ibu dua anak itu menyebut bahwa operasinya sama sekali tidak membuatnya kesakitan.

"Cuma sekarang mata aku masi agak bengkak dikit. Operasinya sebentar banget dan abis operasi jg ga sakit ternyata, alhamdulillah aku baik-baik saja," ungkap Rachel Vennya.

Rachel Vennya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
